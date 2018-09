Tria | ho giurato in interesse nazione | e non solo io

Tria : “Ho giurato nell’interesse esclusivo della nazione. Ogni ministro ha la sua visione. Io ottimista - resto al mio posto” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un convegno a Confcommercio. “Nonostante quello che si dice sui giornali sono ottimista di fare del mio meglio. resto al mio ...

Tria - abbiamo giurato interesse nazione : ANSA, - ROMA, 26 SET - "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria intervenendo ad un convegno a Confcommercio. "Nonostante ...

Tria : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione. E anche gli altri. Da Nota al Def segnale di fiducia ai mercati” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri. E non ho giurato solo io, ma anche gli altri”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio ‘Meno tasse per crescere’. “Ognuno – ha aggiunto il titolare del Tesoro – può avere un’idea dell’interesse della nazione. Interpretare bene questo mandato è quello che stiamo cercando di fare”. Il ...