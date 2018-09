Tria assicura che nella manovra ci sarà il redditto di cittadinanza

Conte rassicura : 'Massima fiducia in Tria - sarà una manovra coraggiosa' : Il premier prova a smorzare le tensioni all'interno del governo e le polemiche arrivate dall'opposizione dopo le parole del portavoce Rocco Casalino contro il ministero dell'Economia. 'Ho massima fiducia in Tria e in tutti i ministri' ha dichiarato -

Reddito di cittadinanza - FdI a Tria : “Assicura che è solo per italiani?”. Il ministro : “Sarà per tutti - lo richiede la legge” : Durante il Question Time in Senato, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, ha chiesto al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, se potesse garantire che il Reddito di cittadinanza previsto dal governo fosse solo per cittadini italiani. Ma il ministro, rifacendosi all’articolo 3 della Costituzione e ad altre leggi, ha spiegato che sarà rivolto anche ai cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro ...

Manovra - Tria rassicura : 'Misure graduali e nel rispetto dei conti. Aumenti Iva? Disinnesco già previsto' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Manovra - Tria rassicura : «Misure graduali e nel rispetto dei conti. Aumenti Iva? Disinnesco già previsto» : «Nell'attività istruttoria fin qui svolta in stretto raccordo con la presidenza del Consiglio e con i colleghi di governo, si sta operando nel pieno rispetto delle risoluzioni al Def...

Borse - Milano in verde : Tria rassicura mercati e spread : Nonostante le tensioni commerciali tra Usa e Cina, Piazza Affari chiude la seduta odierna con un rialzo dello 0,1%. Ecco...

Tria rassicura i mercati : spread in calo oggi in avvio di seduta : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria che con le sue parole ha rassicurato così i mercati tanto che stamani all'avvio di seduta lo spread tra BTp e Bund è in calo a 242 pb dai 249 di venerdì ...

La guerra commerciale tiene in scacco i mercati. Spread in calo dopo le rassicurazioni di Tria : Anche dal fronte macroeconomico si registrano numeri positivi per l'economia del Giappone , con il Pil del secondo trimestre dell'anno cresciuto dello 0,7%. Il dato è stato rivisto al rialzo rispetto ...

Tria rassicura i mercati : 'Manovra equilibrata - riforme saranno graduali' : La manovra sarà 'equilibrata' e le riforme graduali, 'non si può fare tutto subito'. Queste in estrema sintesi le linee guida sulla legge di bilancio ribadite dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, da Cernobbio durante il Forum Ambrosetti. 'Rispetteremo i vincoli di bilancio europei' . Bisogna partire dalla crescita, aggiunge Tria, 'ma non in deficit spending' . È '...

Le rassicurazioni di Tria a mercati e Ue : 'la manovra sarà equilibrata - sì alle riforme ma in modo graduale' : Il ministro dell'Economia rivendica una linea prudente con l'Europa sin dall'inizio. 'E' inutile- dice- cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sul mercato' con il rialzo dello spread.' -

Tria ‘come Conte’ rassicura imprese e mercati/ Ultime notizie - Cernobbio : “riforme tutte dentro vincoli Ue” : Tria “riforme subito ma con gradualità”. Ultime notizie, l’intervento del ministro dell’economia a Cernobbio in vista delle provvime manovre finanziarie del paese(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Cernobbio - Tria dopo Conte : rassicura imprenditori e mercati. “Faremo il possibile all’interno dei vincoli Ue” : “Faremo il possibile con i mezzi che abbiamo già a disposizione e all’interno dei vincoli europei. Per l’impossibile ci stiamo ancora attrezzando. E comunque abbiamo davanti un’intera legislatura“. Con questo messaggio, il ministro dell’Economia Giovanni Tria si congeda dalla platea di indusTriali e investitori intervenuti al The European House-Ambrosetti di Cernobbio. Per il futuro, il numero uno del Tesoro ...

Pil - Tria rassicura : Nuovi dati su andamento economia sono un po' piu' confortanti : "Voi sapete, ha chiarito, che era stato annunciato un rallentamento dell'economia all'inizio dell'estate, i Nuovi dati che arrivano sono un po' più confortanti. Ci sono stime che dipenderanno anche ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue. Strada in salita per la flat tax : 'Ai ministri economici della Ue 'ripeterò quello che ho sempre detto e che sarà fatto', aveva annunciato il ministro dell'Economia. I successivi incontri bilaterali hanno perciò seguito un copione ...

A Vienna Tria rassicura sui conti l'Europa e smorza i sogni di Lega e 5 Stelle - di B. Di Giovanni - : Il ministro dell'Economia vede i partner europei e assicura 'condivisione' nel lavoro che precede la legge di bilancio: 'Ma giù deficit e debito'