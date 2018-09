Tria | abbiamo giurato interesse nazione

Tria : 'bloccheremo aumento Iva - lo abbiamo detto sempre' : "Lo abbiamo sempre detto , fin dal primo discorso in parlamento, che avremmo bloccato l' aumento dell'Iva". Così ha rassicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria , rispondendo in occasione delle celebrazioni del 140esimo anniversario de Il Messaggero a chi gli chiedeva conferma sull'intenzione di congelare l' aumento dell'imposta nella ...

"Vi abbiamo votato ma ci sentiamo traditi" - gli indusTriali veneti contro il governo : "Vi abbiamo votato, ma così ci rovinate. Per due immigrati in meno vi siete venduti ai 5 Stelle. Ci sentiamo traditi". Sono questi i toni usati da 600 industriali veneti per manifestare il loro dissenso nei confronti del governo, e in particolare - come si evince dal riferimento ai 5 Stelle - dei ministri leghisti. Nel mirino degli imprenditori, si legge sul Corriere della Sera, il decreto dignità. Lo scontento era evidente in due ...