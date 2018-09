Tre arresti per la rapina in villa a Lanciano

Produzione e detenzione illecita di droga e furto di legna - Tre arresti : Cirò Marina , KR, - Produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti - un arresto. I carabinieri della locale Aliquota Radiomobile e della Stazione di Torre Melissa, unitamente a unità ...

Caporalato - Tre arresti in Romagna : ANSA, - CESENA, FORLÌ-CESENA,, 22 SET - Compensi orari compresi tra i 3 e i 6 euro con turni anche di 14 ore di lavoro consecutive, a volte anche senza cibo e acqua. Per questo tre uomini di 31, 33 e ...

Bari - mafia : Tre arresti per droga : 7.53 I Carabinieri di Bari hanno arrestato tre persone, una delle quali affiliata al clan "Parisi" - attivo nel quartiere di Bari Japigia, per estorsione e cessione continuata di droghe con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia è scaturito a seguito di una denuncia presentata ai Carabinieri nell'agosto 2018 da un giovane ...

Omicidio allevatore di Seminara in cui fu ferito un bambino - Tre arresti : REGGIO CALABRIA - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda reggina, per l'esecuzione di un'ordinanza ...

'Ndrangheta - Tre arresti per l'omicidio dell'allevatore di Seminara : Il killer di Fabio Giuseppe Gioffrè sarebbe una vittima delle estorsioni del clan. Nell'agguato dello scorso 21 luglio era rimasto ferito un bambino di 10 anni

‘Ndrangheta - allevatore ucciso e bimbo ferito a Seminara : “Estorsione delle cosche”. Tre arresti : Il bambino ferito è stato certamente un fuori programma non previsto. Alla base dell’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffré, l’allevatore ucciso nella Piana di Gioia Tauro il 21 luglio scorso, c’era un’estorsione che le cosche stavano compiendo ai danni di un frantoio. Un omicidio di ‘Ndrangheta o, più probabilmente, il tentativo da parte della vittima di farsi giustizia da solo. I dettagli dell’operazione, eseguita stamattina dai carabinieri, ...

'Ndrangheta - Tre arresti nel Reggino : 6.59 E' in corso dall'alba un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria,per arrestare 3 persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio,estorsione, porto e detenzione di armi,con l'aggravante dei modi mafiosi.La misura scaturisce dalle indagini avviate dopo l'omicidio di Gioffre Fabio Giuseppe,allevatore di Seminara (RC) ucciso a luglio scorso in un agguato mafioso in cui rimase ferito anche un minore bulgaro. Chiarite le ...

Venezia : Carabinieri sequestrano olTre 50 kg di marjuana - 4 arresti : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - Dopo l’operazione che ha condotto all’arresto di due “baby pusher” di alcuni giorni fa, l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacente, ed in particolare quello rivolto ai giovanissimi, è proseguita anche con specifici servizi nei pressi di istituti scolastici de

CASE POPOLARI ROMA - CORRUZIONE NELL’ASSEGNAZIONE/ 6 arresti - ultime notizie : ‘Trema’ il Campidoglio : ROMA, CORRUZIONE in assegnazione CASE POPOLARI: 6 arresti. ultime notizie, operazione Anaconda della polizia: coinvolto anche un dipendente del Comune(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Trento - vendevano dati a investigatori privati : 9 arresti tra forze dell’ordine in provincia di Foggia - Roma e Bolzano : Sarà anche una corruzione a basso potenziale, qualche migliaio di euro pagati in cambio di informazioni, eppure quella che la magistratura di Trento sta scoprendo è una ragnatela preoccupante. Perché Carabinieri, Polizia e uomini della Finanza delle province di Roma, Foggia e Bolzano sono finiti in manette, o sono stati denunciati, perché al soldo di un’agenzia investigativa con sede legale a Bolzano. E’ stato l’accesso alle ...

Rapine a studi medici del Vesuviano con pazienti sequestrati : Tre arresti : I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura di Napoli a carico di Felice Corteggio, 23 anni e ...

Caporalato - turni da 11 ore e affitto imposto a stranieri : Tre arresti : Costringevano i loro braccianti stranieri a turni di anche undici ore al giorno, per una paga dai 4 ai 5 euro l’ora, senza alcuna misura di sicurezza e a volte anche in nero. Oltre a questo, chiedevano loro il pagamento di un affitto. L’operazione ‘Agri Jobs‘, coordinata dalla Procura di Firenze, ha portato all’arresto di tre persone per associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione ...