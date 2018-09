Tra crisi e rischi politici | l' Argentina è a buon mercato

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una crisi Tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...

Migranti - Macron : “C’è una crisi politica Tra l’Italia e il resto dell’Europa” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, punta il dito contro l'Italia sulla questione Migranti dopo il nuovo caso della nave Aquarius: "C’è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino".Continua a leggere

Aquarius 2 - accordo Tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Crisi siriana - Netanyahu annuncia incontro Tra militari russi ed israeliani - : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver concordato con il presidente russo Vladimir Putin di condurre nel prossimo futuro una riunione di delegazioni militari russe ed ...

sconcerti : la forza Tranquilla di ancelotti e lo spazio nuovo regalato a insigne-crisi roma.il milan - Sport : Mario sconcerti per il Corriere della Sera La prima sorpresa di fine settembre è che la Juve sia 10 punti avanti al milan. La seconda è la crisi della Roma, profonda come il dubbio che la squadra ...

Visco : "In caso di crisi di fiducia c'è il rischio che il rapporto debito/Pil assuma una Traiettoria insostenibile" : La legge di bilancio, nel perseguire gli obiettivi che si è posto il governo, deve essere orientata alla stabilità. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lo ha sottolineato a Varenna, nel corso del 64esimo convegno di Studi Amministrativi: "Anche se un'efficace politica di investimenti riuscisse a portare l'economia su un più elevato sentiero di crescita, resterebbe necessario definire una strategia credibile ...

Mosca - nuove sanzioni Usa mosTrano crisi sistema dollaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sondaggi Politici/ Lega e M5s 'boom' al 30% - crisi Pd : CentrodesTra unito vale il 44 - 5% : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega e M5s al 30%, stallo Pd e crisi Berlusconi. Centrodestra unito vale il 44%.

