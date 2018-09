Tornano a Misano le signore delle due ruote | al World Circuit Marco Simoncelli le Glorie

sportfair

: Ecco tutto il programma di Misano Classic Weekend, fra celebrazioni di Renzo Pasolini e del giro del mondo in Ducat… - chiamamicitta : Ecco tutto il programma di Misano Classic Weekend, fra celebrazioni di Renzo Pasolini e del giro del mondo in Ducat…

(Di mercoledì 26 settembre 2018)Intramontabili,ledue. Un weekend dedicato alle moto che hanno fatto storia del motociclismo. Dal 5 al 7 ottobre alUn tuffo nel passato, per ammirare in mostra e in pista le moto che hanno scritto la storia del motociclismo e rivivere le leggendarie imprese dei piloti sulle loro selle. Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre ilpropone una nuova edizione diClassic Weekend, dove lo scorso anno accorsero 9.000 appassionati e oltre 500 piloti in pista. L’evento è realizzato da MWC in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e vede come Media partner le riviste Motociclismo d’Epoca, Ferro, il portale sportivo Corsedimoto.com, Icaro Communication e il partner Motor Bike Expo di Verona. llClassic Weekend rappresenta oggi unamanifestazioni più seguite a livello ...