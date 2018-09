Torna a Pisa l' Internet Festival

Incendio cancella i Monti Pisani : 6 milioni di euro di danni - 15 anni per Torna re alla normalità : Oltre mille ettari di territorio sui Monti Pisani sono andati in fumo nei comuni di Calci, Vicopisano e Vecchiano. Le fiamme...

Pisa - incendio Monte Serra : i 300 sfollati del Comune di Calci possono Torna re a casa : I 300 sfollati del Comune di Calci ( Pisa ), evacuati a causa dell’ incendio del Monte Serra , possono rientrare nelle loro case: lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Ghimenti. “Alle 12 – scrive il primo cittadino su Facebook – è scaduta l’ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall’ incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a ...

Rogo nel Pisano : il vento non dà tregua - ma gli aerei Tornano in azione : Il vento non ha concesso tregua questa notte sui monti del Pisano dove da oltre 24 ore, bruciano i boschi del Monte Serra. Centinaia gli sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case e passare la ...