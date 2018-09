Tomba a forma di iPhone E' di una 25enne | sulla lapide la sua foto come salvaschermo

Archeologia : trovato in una Tomba egizia il formaggio solido più vecchio del mondo : Di solito l’invecchiamento migliora il sapore di un formaggio, ma non è questo il motivo per il quale un formaggio antico scoperto in una tomba egizia sta attirando l’attenzione del mondo scientifico. Si ritiene che sia il formaggio solido più antico mai scoperto, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Analytical Chemistry dell’American Chemical Society. La tomba di Ptahmes, sindaco di Menfi durante il XIII secolo a.C., è stata trovata ...