Tiromancino | Federico Zampaglione scrive una canzone alla fidanzata Giglia Marra

Anche la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini - Linda - canta nel nuovo album dei Tiromancino : Ci sarà Anche un cameo della la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini , Linda , nel nuovo album di duetti dei Tiromancino dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il frontman della band ha annunciato in queste settimane tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato per questo album speciale che ripercorre la carriera dei Tiromancino dagli esordi negli anni Novanta ad oggi, attraverso nuove ...

Federico Zampaglione : «Il nuovo album dei Tiromancino è come un lungo diario che racconta anche l’oggi» : Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama ...