Tifo e tifosi

Mondiali volley 2018 - Zaytsev pronto all’ostacolo Serbia : “sono fortissimi - ci serve la spinta dei Tifosi” : Mondiali volley 2018, Ivan Zaytsev ha parlato della gara che questa sera l’Italia affronterà contro la Serbia L’Italia del volley riparte dalla Serbia. Stasera a Torino la nazionale di volley continua il suo cammino nel mondiale di casa con la prima gara della final six. “Se siamo in tensione? Noooooo, è una passeggiata di salute!!“, scherza a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital, il capitano azzurro Ivan ...

Marchetti incassa 4 gol contro la Lazio e le dichiara amore : i Tifosi del Genoa lo massacrano sui social : Federico Marchetti incassa 4 gol e parla dell’amore che lo lega alla tifoseria della Lazio: i supporter del Genoa lo massacrano sui social “Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore! #LazioGenoa @seriea“. Il portiere del Genova, Federico Marchetti, dopo la partita ...

Svizzera - i Tifosi lanciano gamepad sul campo per protestare contro gli eSport : I tifosi di due squadre svizzere hanno messo in scena una singolare protesta durante la partita tra Basilea e Young Boys (finita 1-7), domenica scorsa). I giudici di gara hanno dovuto sospendere temporaneamente l’incontro quando dagli spalti hanno cominciato a piovere palle da tennis e gamepad (il controller delle console, detto volgarmente joystick). Un gesto di protesta con il quale i tifosi hanno voluto far sentire la propria voci ...

Nasce Sofan - per condividere il salotto tra Tifosi : Arriva Sofan, per condividere il salotto tra tifosiArriva Sofan, per condividere il salotto tra tifosiArriva Sofan, per condividere il salotto tra tifositifosi di tutto il mondo unitevi. È in arrivo Sofan, la piattaforma che consente di condividere il proprio salotto in occasione di eventi sportivi. L’idea, tanto semplice quanto geniale, è stata partorita da tre studenti fuori sede: i due palermitani Antonio Gullotti e Luciano Monteleone, ...

“Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?” - la risposta di Wanda Nara scatena i Tifosi dell’Inter : E’ andata in scena una puntata interessante del programma Tiki Taka. “Per chi tiferai sabato tra Juventus e Napoli?”, la risposta di Wanda Nara non si fa attendere: “non tiferò per nessuno, spero in un pareggio”. “Io già settimana scorsa avevo detto che non c’erano dubbi sulla qualità di Spalletti. Tra Allegri e Ancelotti non ce n’è uno migliore dell’altro, sono entrambi uomini di grande classe anche se ...

Juve-Napoli vietata ai Tifosi azzurri : niente biglietti in Campania : L'Allianz Stadium di Torino sarà vietato a tutti i residenti in Campania per Juventus- Napoli di sabato prossimo. Il prefetto di Torino. Renato Saccone. ha emesso un decreto che vieta la...

La Juve conia un gettone digitale per i Tifosi : Nasce la criptovaluta del tifoso Juventino. Il club bianconero ha infatti siglato una “partnership globale e pluriennale” con la piattaforma di blockchain Socio.com. che crea l”Official Fan Token’ bianconero, “un gettone che può essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo e usato per interagire con il club attraverso polls e votazioni. “Come club – spiega Giorgio Ricci, ...

Brozovic-Vecino-Spalletti : un consiglio ai Tifosi dell'Inter : ... il tecnico toscano ha beneficiato degli ultimi minuti di gioco sia da allenatore dell'Inter che da allenatore della Roma e per questo motivo la Gazzetta dello Sport offre un consiglio ai tanti ...

La Juventus avrà la sua criptovaluta : un token digitale per i propri Tifosi a inizio 2019 : Dopo il Psg anche la Juventus ha annunciato di voler espandere il suo brand al mondo delle criptovalute. La squadra bianconera ha annunciato sul suo sito il progetto per il lancio di uno 'Juventus Official Fan token', per incentivare e aumentare la

I Tifosi giallorossi non salvano nessuno : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i tifosi della Roma non salvano nessuno, nel giorno della disfatta di Bologna, anche se al tecnico vengono concesse più attenuanti: 'Perché tanto, con tutti, è ...

Francesco Totti a Che tempo che fa : “Mentre preparavo il mio discorso di saluto ai Tifosi non smettevo di piangere” : Il grande Francesco Totti ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, ha commento le bellissime immagini del giorno del suo saluto ai tifosi all’Olimpico: “Sapevo sarebbe stato un giorno diverso dai 25 anni da calciatore che ho avuto, ero consapevole che fosse la fine di una carriera che ho voluto terminare a Roma con un’unica maglia”. La leggenda mondiale del calcio ha poi continuato: “Con Ilary abbiamo iniziato a ...

Milan - Tifosi furiosi : orrori dell’allenatore Gattuso : Si è conclusa la gara di campionato tra Milan ed Atalanta, si sono affrontate Milan ed Atalanta che ha dato vita ad una partita spettacolare. Beffa nel finale per la squadra di Gennaro Gattuso, Rigoni nel finale annulla le reti di Higuain e Bonaventura. Al termine della partita furia da parte dei tifosi, in particolar modo nel mirino sono finiti i cambia di Gattuso che ha sostituito Bonaventura con Bakayoko e Castillejo per Calhanogli. ...