"The Witcher 3 non è stato un balzo evolutivo per i giochi open world. Red Dead Redemption 2 ha cose che non ho mai visto fare da un videogioco" : The Witcher 3 è considerato uno dei migliori giochi di ruolo in termini di storytelling e gameplay. All'epoca fu considerato un grande balzo in avanti per i giochi open world, ma Danny O'Dwyer, fondatore di NoClipVideo, non è d'accordo. Le sue opinioni su The Witcher 3 differiscono leggermente dall'opinione generale.Come riporta Segmentnext, secondo O'Dwyer Red Dead Redemption 2 è il vero balzo in avanti per i giochi open world."The Witcher 3 ...

Annunciate le date di uscita di Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game : CD Projekt RED, creatori della saga di videogiochi di The Witcher, annunciano le date di lancio per Thronebreaker: The Witcher Tales, una nuova avventura ambientata nell'universo di The Witcher, e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è la campagna single-player di GWENT: The Witcher Card Game. Con un fortissimo focus sulle scelte e con un cast di personaggi d'eccezione, Thronebreaker riporta i giocatori nelle lande ...

Serie TV The Witcher : Ciri sarà di colore? No - stando a un ultimo casting : La scorsa settimana è stata segnata da una valanga di polemiche, lanciate dai fan oltranzisti di The Witcher che non hanno preso bene la notizia che Ciri, uno dei personaggi principali dei videogiochi e dei romanzi, sarebbe potuta essere interpretata da un'attrice di colore nella Serie TV in arrivo su Netflix.Le forti contestazioni hanno addirittura costretto la showrunner della Serie, Lauren S. Hissrich, a cancellare temporaneamente il suo ...

La serie TV di The Witcher arriverà il prossimo anno : Intanto, sul sito ufficiale della piattaforma di streaming è apparsa anche la sinossi della serie: "Geralt, cacciatore di mostri mutato, lotta per trovare il suo posto in un mondo dove le persone ...

Ciri non sarà "bianca" nella serie TV Netflix di The Witcher? : La serie TV targata Netflix dedicata al mondo di The Witcher sta lentamente prendendo forma grazie ad annunci come la finestra di debutto e l'attore che vestirà i panni di Geralt di Rivia. Se sappiamo che Henry Cavill darà voce e corpo allo strigo le domande sul resto del cast rimangono e gli ultimi dettagli trapelati dalla descrizione di un casting call sollevano non poche domande soprattutto sulla Ciri che vedremo nella serie.La giovane ...

La serie Netflix di The Witcher arriva il prossimo anno : Come saprete, Netflix ha da poco annunciato che Henry Cavill, già visto nei panni di Superman, sarà Geralt of Rivia nella serie TV di The Witcher. In seguito a questa notizia è stata rivelata un'altra succosa informazione, che arriva attraverso la pagina web ufficiale di Netflix.Come confermato dallo showrunner Lauren S. Hissrich su Twitter, la serie The Witcher Netflix uscirà nel 2019, il prossimo anno. Dunque abbastanza presto. Ciò suggerisce ...

Cyberpunk 2077 : il numero delle missioni sarà simile a quello di The Witcher 3 : Come segnala Gamepur, durante una recente intervista con Metro, il quest designer Patrick Mills ha rivelato che Cyberpunk 2077 punta a un numero di missioni e quest simile a The Witcher 3: Wild Hunt.Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, Mills ha offerto un po' di informazioni sul modo in cui lo sviluppatore polacco costruisce le quest."Non posso parlare di numeri, ma guarderei a The Witcher 3. Qualcosa come Witcher 3 è ciò a cui ...

Serie TV The Witcher : la showrunner spiega perché Cavill è l'attore giusto per interpretare Geralt : Questa settimana Netflix ha finalmente svelato l'identità dell'attore che interpreterà Geralt di Rivia nella Serie TV in produzione dedicata a The Witcher, annunciando che sarà nientepopodimeno che Henry Cavill a prestare il volto al celebre Strigo.In seguito all'annuncio i fan si sono divisi tra coloro che applaudivano la scelta di Cavill, un attore di assoluta prima fascia recentemente apparso nei panni di Superman nel cinecomic dell'universo ...

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva Henry Cavill come protagonista della serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva la scelta dell'attore Henry Cavill come protagonista della serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

The Witcher : il cast recluta Henry Cavill di Justice League : The Witcher cast & news – Henry Cavill farà parte della serie Tv Netflix, uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi. Alla regia Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström, a cui si unisce la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. Il cast di The Witcher sarà guidato dall’attore che entra a far parte della saga come Geralt di Rivia. Da Mission Impossible a The Witcher Henry Cavill è un veterano dell’azione e di ...

Henry Cavill sarà Geralt of Riva in The Witcher di Netflix e realizza il suo sogno : L'ex Superman Henry Cavill torna al mondo delle serie tv dopo The Tudors con The Witcher nuova attesa serie tv di Netflix basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski di cui l'attore ora al cinema in Mission Impossible è un grande fan.The Witcher è una storia epica tra destino e famiglia che ha avuto anche una sua versione videogioco. Geralt of Riva, che sarà interpretato da Cavill, è un solitario ...

Henry Cavill sarà Geralt of Riva in The Witcher di Netflix e realizza il suo sogno : L'ex Superman Henry Cavill torna al mondo delle serie tv dopo The Tudors con The Witcher nuova attesa serie tv di Netflix basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.The Witcher è una storia epica tra destino e famiglia che ha avuto anche una sua versione videogioco. Geralt of Riva, che sarà interpretato da Cavill, è un solitario cacciatore di mostri che fatica a trovare il proprio posto in un mondo dove ...

The Witcher : Henry Cavill interpreterà Geralt nella serie tv : Quando circa un mese fa Henry Cavill aveva espresso il desiderio di interpretare Geralt di Rivia nella serie tv “The Witcher” targata Netflix, nessuno aveva immaginato che il suo sogno sarebbe diventato realtà. Nell’intervista dichiarò di essere “pronto per interpretare Geralt nella serie tv di Netflix” e che aveva ripreso in mano i romanzi e l’ultimo videogioco dedicati allo strigo; dietro allo sviluppo ...