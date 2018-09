optimaitalia

: The Struts a Milano nel 2019: biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia - OptiMagazine : The Struts a Milano nel 2019: biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia - irenek_90 : RT @rockonitalia: THE STRUTS: in concerto sabato 2 marzo 2019 ai MAGAZZINI GENERALI di Milano -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) I Thenelterranno un unicoai Magazzini Generali. I Therispondono con un carisma deciso e glitterato alla profezia che Manuel Agnelli scrisse per gli Afterhours, quando nelle liriche del brano Non si esce vivi dagli anni '80 scriveva: «Il risultato è il tuo cosmetico: efficacia ne ha tanta, se la mia pelle è nel 2000 e la tua è ancora anni '80».Inglesi di lingua e di fatto, i Thesono stati definiti da Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters, Probot, Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures) «la migliore band di apertura».A tre anni soltanto da quel 2009, dunque dopo la formazione nata dal sodalizio tra Luke Spiller, la voce, e Adam Slack, chitarra, con i quali trovarono unione Jed Elliott al basso e Gethin Davies alla batteria, i Theaprirono ildei Rolling Stones a Saint-Denis il 13 giugno 2014. Sul palco portarono ...