Terremoto | il ministro Toninelli sul Sisma Bonus | “è stata una buona idea ma stava

Molise in ritardo sui fondi europei - ministro Lezzi : 'Chiederemo deroga per emergenza Terremoto' : arrivata questa mattina a Campobasso per fare il punto sulla spesa dei fondi europei destinati al Molise. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi , ha incontrato il governatore Toma e l'esecutivo di ...

Terremoto - strade - lavoro e sanità : l'appello dei sindacati al ministro Lezzi : Pagina 1 di 2 Cgil, Cisl e Uil tracciano la mappa delle criticità con cui fa i conti il Molise in questo momento storico e chiedono al governo un impegno "serio, tangibile e sostenuto da azioni ...

Terremoto Centro Italia - Ministro Bonisoli : salvata buona parte del patrimonio artistico : “Nel giorno del secondo anniversario del sisma che ha sconvolto il Centro Italia, il mio primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Una delle mie prime visite ufficiali da Ministro è stata proprio nelle zone così duramente colpite, per testimoniare la vicinanza del governo a chi è stato messo a dura prova. Per quanto di nostra competenza, in questi due anni, la macchina del recupero e della messa in sicurezza dei beni culturali ha ...

Terremoto Molise - Ministro Bussetti : accertamenti nelle scuole : “A seguito del Terremoto in Molise ho chiesto all’Ufficio scolastico regionale di attivare un apposito monitoraggio per accertare eventuali danni alle scuole o altre criticità connesse all’avvio del nuovo anno scolastico. Il Miur è pronto a dare tutto il supporto necessario“: lo ha scritto su Facebook il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. L'articolo Terremoto Molise, Ministro Bussetti: accertamenti nelle ...