Tennis | Serena compie 37 anni e chiude la stagione in anticipo

Tennis : forfait a Pechino - stagione finita per Serena Williams : ROMA - stagione finita per Serena Williams . La statunitense, che oggi compie 37 anni, ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. ...

Tennis - stagione finita per Serena Williams : i dettagli : Serena Williams non ci sarà a Pechino nel torneo in programma la prossima settimana, la Tennista si concentrerà sul rientro nel mese di gennaio Serena Williams ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana decidendo di terminare così il 2018. La statunitense, che oggi compie 37 anni, tornerà alle competizioni a gennaio e nel prossimo Australian Open cercherà di eguagliare il record di 24 Grand Slam detenuto da ...

Tennis - Serena Williams smentita dalle statistiche : altro che sessismo - arbitri più severi con gli uomini [DATI] : Serena Williams smontata dai numeri in merito alla sua crociata contro il sessismo all’interno del seeding: ecco dati interessanti sui warning-- Serena Williams smentita dalle statistiche nella sua crociata contro il presunto sessismo da parte degli arbitri del seeding. “Se fossi stato un uomo non mi avresti chiamato il warning”, questa la frase incriminata, con la quale Serena ha sollevato un polverone. Addirittura la WTA si è ...

Tra tutti i giudici arbitri del Tennis e Serena Williams ora c'è un problema serio : ... coppa Davis e Fed Cup,, Atp e Wta, che guidano gli altri tornei stagionali,, e gli organizzatori dei tornei, che dopo la rivoluzione della Davis si trasferirà nella nuova coppa del Mondo di gennaio, ...

Tra tutti i giudici arbitri del Tennis e Serena Williams ora c'è un problema serio : Il Times di Londra rivela che gli arbitri del tennis, stanno pensando a un clamoroso boicottaggio dei prossimi match di Serena Williams, se la campionessa non chiederà prima scusa al collega Carlos Ramos. Ad accendere gli animi sono state le reazioni della Usta (la Federtennis statunitense) e della Wta (che gestisce il circuito pro delle donne), assolutamente sconcertanti nel supporto alla star che ha perso la test e ha dato un pessimo ...

Tennis - il gruppo arbitrale contro Serena Williams. Avanza l’ipotesi di non dirigere più un suo incontro : I giudici di sedia non vogliono più arbitrare una partita ufficiale di Serena Williams. A dichiarare ciò un direttore di gara che è voluto rimanere in anonimato presso il Times. Un’ipotesi altamente improbabile, ma che rischia di trovare il sostegno di molti: una decisione che non cadrà finché la 36enne statunitense non si scuserà pubblicamente per quello che ha detto nei confronti di Carlos Ramos. Durante la finale del singolo femminile ...

Tennis - ITF e WTA litigano sul caso Ramos-Serena Williams : Ramos-Serena Williams, il caso si accende dopo la finale femminile degli US Open che ha fatto molto discutere Tennis, ITF e WTA litigano sul caso Ramos-Serena Williams. Dopo le pesanti accuse della Tennista americana, i due organi Tennistici si sono schierati in maniera nettamente diversa. L’ITF infatti, ha pensato bene di supportare l’arbitro: “Carlos Ramos è uno degli arbitri più esperti e rispettati nel Tennis. Le decisioni ...

Serena Williams preferisce fare la sindacalista piuttosto che la Tennista : Lo sport ha il compito d’innescare discussioni potenzialmente infinite su eventi trascurabili avvenuti in contesti artificiali e il dibattito sull’accusa di sessismo lanciata da Serena Williams contro l’arbitro della finale degli US Open non fa eccezione. Delle molteplici questioni teoriche al rigua

Serena perde e accusa : 'Sessismo'. Se il boldrinismo sbarca nel Tennis : Nella conferenza stampa seguente la ex numero 1 del mondo ha accusato l'arbitro, ha parlato di 'gesto sessista' e ha garantito che si batterà per i diritti delle donne. E qui è andata fuori strada. ...

US Open – Clamoroso retroscena sulla furia di Serena Williams : ecco cosa ha fatto la Tennista nello spogliatoio : Clamoroso retroscena legato al post match della finale femminile degli US Open: Serena Williams avrebbe sfogato tutta la sua rabbia nello spogliatoio La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a ...

Serena Williams ha perso la finale degli US Open di Tennis contro Naomi Osaka : Naomi Osaka, giapponese di 20 anni, ha vinto il torneo singolare femminile degli US Open di tennis. che si gioca a New York ed è uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Osaka ha vinto in due set The post Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka appeared first on Il Post.

Tennis - Serena s arrabbia col giudice di sedia 'Ladro'. E perde gli Us Open : New York per la Williams è un torneo maledetto: non lo vince dal 2014, nel 2015 è stata sconfitta in semifinale da Roberta Vinci mentre tutto il mondo era pronto al Serena's Slam. Serena non perdona ...

Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka finaliste allo Us Open di Tennis : Saranno l'americana Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka le finaliste dello Us Open, quarta e ultima prova del grande Slam di tennis. Sui campi di Flushing Medows a New York, la Williams , che ...

Tennis - Us Open : Serena Williams in finale - sfiderà la giapponese Osaka : NEW YORK - Saranno Serena Williams e Naomi Osaka a contendersi sabato il trofeo degli Us Open, ultimo Slam del 2018 in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana - sotto ...