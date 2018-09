Temptation Island Vip | protagonisti assoluti il trio Simona Ventura | Stefano Bettarini

Temptation Island Vip - tutte le facce di Simona Ventura durante la lite tra Bettarini e la fidanzata : Altro che Beautiful, gli appassionati di telenovele ieri sera erano tutti sintonizzati su Temptation Island vip. Le avventure sentimentali, a tratti comiche, vogliamo dirlo?, di coppie di personaggi ...

Elena Morali vs Temptation Island Vip/ "Dovrebbero verificare la situazione sentimentale di alcune tentatrici" : Elena Morali mette in discussione la sincerità di alcuni tentatori presenti a Temptation Island Vip: qualcuno di loro è fidanzato proprio come accaduto per Sara Affi Fella?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Ascolti Tv - Temptation Island Vip è sempre più visto e vince la serata : Ascolti Tv di martedì 25 settembre 2018: Temptation Island Vip vince, incrementa pubblico e batte Una Pallottola nel Cuore 3 Continua il successo per Simona Ventura con il suo programma di Canale Cinque Temptation Island Vip. Durante la serata di martedì 25 settembre 2018, la seconda puntata dell’isola delle tentazioni con protagonisti molti tra i […] L'articolo Ascolti Tv, Temptation Island Vip è sempre più visto e vince la serata ...

Replica Temptation Island Vip 2018 : dove rivedere la seconda puntata : Temptation Island Vip: ecco dove è possibile rivedere la Replica della seconda puntata con Simona Ventura Martedì 25 settembre 2018 è andata in onda, in prima serata su Canale Cinque, la seconda puntata di Temptation Island Vip con la conduzione di Simona Ventura. La Replica della seconda puntata del programma delle tentazioni è già disponibile […] L'articolo Replica Temptation Island Vip 2018: dove rivedere la seconda puntata proviene da ...

Ascolti Tv 25 settembre : nuovo record per Temptation Island - battuta Rai Uno : Arrivano i dati auditel della prima serata di ieri 25 settembre 2018. A scontrarsi sono state la fiction 'Una pallottola nel cuore' e il docureality Temptation Island Vip. A trionfare nel prime time è stato il programma condotto da Simona Ventura che ha convinto 3,99 milioni di persone. Un successo in prima serata i cui numeri superano di gran lunga lo share della puntata d'esordio della scorsa settimana e segnano un nuovo record ...

Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve accontentarsi del 6.6%. A mezzogiorno : Isoardi 12.37% - Magalli 7.46-9.74% - Augias 6.92% - Palombelli 17.27% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

“Mi sta uccidendo. Ora…”. Temptation Island Vip - Valeria Marini ‘lo dice’. L’umiliazione in tv : È una delle storie che sta attirando di più l’interesse del pubblico di Temptation Island Vip quella tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez. Si tratta di un’intesa scatenatasi già dopo pochi minuti che i due si erano visti e che ha fatto subito emergere la crisi in corso tra la Marini e il suo compagno Patrick Baldassarri. “Io non voglio più stare da sola. Mi sono resa conto che è quello che mi rende infelice. Io voglio condividere le ...

Scoop! Temptation Island Vip : Ecco le Coppie che Scoppiano! : Volete sapere in netto anticipo chi saranno le Coppie di Temptation Island Vip che non sono riuscite a superare le tentazioni e sono cadute nella rete dei single? Ecco coloro che si sono detti addio al falò di confronto! Il reality show più bollente dell’autunno, “Temptation Island Vip”, è appena all’inizio, ma siamo in grado di svelarvi in netto anticipo quali Coppie usciranno insieme dal programma e chi invece si è ...

Temptation Island Vip : Giordano è una furia - Sossio esagera - Stefano Bettarini fuori : La seconda puntata di "Temptation Island Vip" ha decretato l'uscita in coppia di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Giordano Mazzocchi ha chiesto il falò immediato con Nilufar Addati, Valeria ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore vs Temptation Island Vip | Dati Auditel 25 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 25 settembre 2018? Chi ha vinto fra la nuova puntata di Una pallottola nel cuore, amata fiction con Gigi Proietti e la nuova puntata di Temptation Island Vip dove a tener banco sono stati: Valeria Marini, Nicoletta Larini, Stefano Bettatini e Simona Ventura? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire i programmi offerti in prima serata? Ecco ...

Temptation Island Vip - Nicoletta e Bettarini escono insieme dal programma : 'E' l'amore della mia vita' : Dopo il primo rifiuto , Simona Ventura chiede a Stefano Bettarini di restare al falò mentre gli altri fidanzati vanno via. Nicoletta ha richiesto un uovo falò di confronto anticipato, Bettarini ...