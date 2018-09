Temptation Island Vip | la rivincita delle ex | Nicoletta a lezione da Super Simo

Anticipazioni Temptation Island Vip : il falò tra Nilufar e Giordano e non solo : Temptation Island Vip Anticipazioni prossima puntata: Giordano e Nilufar lasciano il programma Anche la terza puntata di Temptation Island Vip si preannuncia avvincente e scoppiettante. Dopo il falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la prossima settimana è il turno di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. A chiedere di lasciare il […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island Vip: il falò tra Nilufar e Giordano e non ...

Temptation Island Vip - Nilufar e Nicolò sempre più vicini : Giordano pazzo di gelosia : La coppia nata a Uomini e Donne messa a dura prova dalla gelosia provocata da un altro ex corteggiatore

Temptation Island Vip - Nicoletta e Bettarini escono insieme (in anticipo) : Nicoletta Larini ha chiesto il falò di confronto,ma Stefano Bettarini glielo ha negato, così è tornata nel villaggio di Temptation Island Vip.Ma il mattino seguente ne ha richiesto un altro. E Stefano? Bettarini ha accettato perché ha confessato a Simona Ventura che lo avrebbe fatto lui, "ho apprezzatoi che non se ne sia andata, ma che abbia rispettato la mia scelta". Bene arriva il momento del confronto. Nicoletta è agguerrita, Stefano pure.I ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini stanno insieme/ Lieto fine dopo il falò! ( Temptation Island Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in crisi, si sono lasciati? Un falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:50:00 GMT)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Lui chiede il falò di confronto : colpa di Nicolò! ( Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi , la coppia non sembra a rischio anche se scricchiola e il programma la sta mettendo davvero a durissima prova. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:42:00 GMT)

Stefano Bettarini e Nicoletta escono insieme da Temptation Island Vip : Nicoletta Larini delusa da Bettarini : Simona Ventura interviene Stefano Bettarini ha nuovamente deluso la sua fidanzata Nicoletta Larini, tanto da far sprofondare la ragazza nello sconforto più totale. La fidanzata di Temptation Island Vip, dopo aver visto l’ex calciatore flirtare con la tentatrice Ausra, ha perso le staffe, pensando addirittura di abbandonare per sempre Temptation Island Vip. Un altro video però ha costretto Nicoletta a ...

Bettarini e Nicoletta : arrampicata sugli specchi? | Temptation Island Vip : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono arrivati ad un punto scottante del loro rapporto a Temptation Island Vip. La seconda puntata ha creato una frattura importante nella coppia: Nicoletta crede che Stefano le abbia mancato di rispetto, mentre l’ex calciatore ritiene di aver cercato solo di farsi lasciare. Temptation Island Vip mette la Larini in un faccia a faccia con due falò di confronto. Bettarini e Nicoletta : Simona Ventura ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI SI SONO LASCIATI?/ Falò di confronto : è lite! ( Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI in crisi, si SONO LASCIATI? Un Falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:20:00 GMT)

Nicoletta Larini : "Niccolò Bettarini è come un figlio" / Piange a Temptation Island Vip : parla la Ventura : Simona Ventura, a Temptation Island Vip, ringrazia Nicoletta Larini per il sostegno dato a Stefano Bettarini al momento dell'aggressione al figlio Niccolò: "Ho visto come ci sei stata!"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:05:00 GMT)