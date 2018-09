: • News • #Tema anti-Salvini.E lui: da non credere - CyberNewsH24 : • News • #Tema anti-Salvini.E lui: da non credere - NotizieIN : Tema anti-Salvini.E lui: da non credere - TelevideoRai101 : Tema anti-Salvini.E lui: da non credere -

A proporre l'interrogativo Come facciamo a cacciarlo sarebbe stato uno studente. Il Miur ha chiesto di avviare un'indagine e il provveditore Schiavone: Solo una battuta...Il caso tiene banco in queste ore sui social, dove è spuntata appunto la foto del foglio incriminato."Come facciamo a cacciare?'. E' quanto avrebbe chiesto agli studenti in un compito un insegnante di italiano delle medie nel Bolognese. A denunciare ilè stata la Lega che insorge: "E' inaccettabile". E immediata la reazione dello stesso leader leghista e vicepremier: "Non ci voglio, andrò fino in fondo per verificare se siamo di fronte a uno scherzo o a una triste realtà. Scriverò al ministro della Pubblica Istruzione". Ma il direttore scolastico Emilia-Romagna Versari:"Nessun compito. So per certo che quanto riportato non corrisponde al vero. E sarà dimostrato". Ma il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha chiesto all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna di avviare una visita ispettiva per appurare i fatti. Insomma il Miur vuole fare chiarezza sulla vicenda.(Di mercoledì 26 settembre 2018)