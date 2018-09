Telltale Games ha temporaneamente sospeso le vendite di The Walking Dead | The Final

Telltale Games ha violato le norme sul lavoro? Al via una class action : L'ormai praticamente certa chiusura di Telltale Games continua a far parlare di sé con un nuovissimo retroscena che in questo caso rischia di portare i vertici della compagnia in tribunale a causa della violazione di alcune norme sul lavoro che fanno parte del WARN Act.Come riportato da Polygon, Vernie Roberts ha fatto partire una class action contro Telltale Games sottolineando come la compagnia avrebbe licenziato gli impiegati senza cause e ...

Il collasso di Telltale Games è stato causato dall'abbandono di un finanziatore : La notizia della chiusura di Telltale Games di pochi giorni fa a sconvolto tutti, parliamo infatti di uno studio molto in gamba che ci ha regalato perle come come The Walking Dead.Come riporta VG247, sembra però che le cause della bancarotta siano riconducibili ad un finanziatore esterno, ovvero Lionsgate che ha deciso di tirarsi indietro all'ultimo minuto, questo è stato il colpo fatale che ha segnato la chiusura dello studio. Ecco le parole ...

Alcuni video comparsi in rete mostrerebbero il progetto di Telltale Games dedicato a Stranger Things : Come probabilmente saprete, Telltale Games, prima dei licenziamenti di massa, stava lavorando con Netflix a un gioco dedicato alla famosa serie di Stranger Things.Il progetto Stranger Things, che Netflix continuerà senza Telltale, è stato fino ad oggi invisibile al pubblico. Con lo staff dello studio ora alla ricerca di un lavoro, sono cominciate a comparire online le prime immagini che sembrerebbero mostrare proprio il gioco. In particolare, ...

La chiusura di Telltale Games non ferma Team Super Game : la traduzione del secondo episodio di Batman The Enemy Within ha una data di uscita : Mentre le voci e le testimonianze riguardanti la chiusura di Telltale Games continuano a rincorrersi non possiamo non parlare di un progetto tutto italiano che continua a pieno regime e che sicuramente rappresenta un punto di riferimento per i giocatori che vogliono vivere i titoli della software house californiana con una traduzione in italiano quanto meno per quanto riguarda i sottotitoli.Team Super Games, che ormai da anni si dedica con ...

Fino a nove mesi fa il CEO di Telltale Games riteneva la compagnia "in ottima forma" : Nel dicembre 2017, il CEO di Telltale Games, Pete Hawley, dichiarò di ritenere la società "in ottima forma", rifiutando l'idea che la compagnia fosse "nei guai". All'epoca, disse anche di essere ansioso di annunciare nuovi progetti per il 2019, tra cui un'IP originale. A meno di un anno di distanza da queste affermazioni, ecco che ora è tutto in discussione, con Telltale che ha recentemente annunciato una "chiusura della maggioranza dello ...

Dontnod : "grazie Telltale Games. Senza di voi Life is Strange non sarebbe mai esistito" : Oggi Dontnod Entertainment è uno studio in buona salute, forte di collaborazioni con diversi publisher e di un buon numero di diverse IP piuttosto interessanti. Prima di diventare il team che ha lanciato Vampyr, che sta per pubblicare Life is Strange 2 e che è al lavoro su Twin Mirror la software house francese ha vissuto un periodo molto difficile in cui la bancarotte sembrava l'unica strada possibile. Life is Strange è stata la svolta, una ...

The Walking Dead : The Final Season : la doppiatrice di Clementine commenta la chiusura di Telltale Games : Melissa Hutchinson, la voce dietro Clementine di The Walking Dead, ha rotto il suo silenzio sulle notizie devastanti della scorsa settimana riguardo la chiusura imminente del talentuso studio Telltale Games e sembra aver confermato che il resto della stagione Finale del gioco sia stato cancellato.Come riporta PlayStation LifeStyle, esprimendo la sua tristezza per i tantissimi posti di lavoro persi, la Hutchinson ha ringraziato i fan per i loro ...

Telltale Games : cancellato The Walking Dead : The Final Season? : Nelle ultime ore abbiamo appreso della chiusura di Telltale Games, il famoso studio responsabile di apprezzatissime serie come quella di The Walking Dead.Gli ultimi aggiornamenti avevano tranquillizzato i fan e sembrava che The Walking Dead: The Final Season sarebbe stato portato a termine.Tuttavia, come riporta USGamer, sembra che non sarà così. Il ristretto gruppo di sviluppatori rimasto in Telltale Games non lavorerà più al gioco che, quindi, ...

Telltale Games chiude i battenti e cancella i suoi progetti : Ebbene si, dopo averci accompagnato per diversi anni con titoli come The Walking Dead, Minecraft Story Mode, The Wolf Among US e molti altri, Telltale Games chiuderà i battenti a breve, cancellando alcuni progetti in corso. Addio a Telltale Games Nota per le sue numerose avventure in cell shading, il piccolo studio composto da 25 persone circa, dimezzato tempo fa per problemi finanziari, cesserà di esistere a breve, uscendo di ...

Ora pare davvero ufficiale : Telltale Games starebbe chiudendo i battenti : Aggiornamento: Nelle ore successive ai vari rumor comparsi in rete sono arrivate delle reazioni ufficiali da parte della software house californiana. In primis c'è stato spazio per il co-fondatore ed ex CEO, Kevin Bruner e poi per una dichiarazione ufficiale della compagnia.Bruner ha postato sul proprio blog un intervento dal titolo piuttosto eloquente: "Telltale Closure" (La chiusura di Telltale). Quella che sembrava a tutti gli effetti una ...

Diverse voci lo confermano : Telltale Games starebbe per chiudere : Nella giornata di oggi sono iniziate a circolare voci secondo le quali Telltale Games avrebbe chiuso i battenti, a confutare questa tesi sono apparsi alcuni post sui profili social da parte di alcuni membri dello studio. Secondo gli ultimi aggiornamenti però, sembra che lo studio sia ancora in vita ma con un organico davvero misero, infatti su 250 dipendenti solo 25 sono ancora disponibili, ma non per molto. Purtroppo, se i rumor dovessero ...

The Walking Dead : The Final Season : Telltale Games ci offre un primo sguardo al secondo episodio : Lo sviluppatore Telltale Games ci ha offerto un'anteprima del secondo episodio di The Walking Dead: The Final Season, "Suffer the Children". La tanto attesa storia di Clementine è iniziata in agosto, con Telltale Games che ha dato il via alla stagione Finale. Tuttavia, come andrà avanti l'avventura di Clem?Nel video, in arrivo dal PAX West, vediamo Clem svegliarsi da un terribile incubo mentre AJ è seduto sveglio e in agguato, apparentemente con ...

Telltale Games ammette di aver lasciato indietro i giocatori in passato : Telltale Games ha affermato tempo fa che abbandonerà il suo motore grafico proprietario in favore di Unity, infatti la stagione finale The Walking Dead sarà l'ultimo titolo che utilizzerà il Telltale Tool engine.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, durante la Gamescom l'executive producer di The Walking Dead Brodie Andersen, ha espresso la sua opinione relativa a questo periodo di transizione durante un'intervista:"Non ho nulla di ...