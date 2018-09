Tc New Country Club Frascati anche quest’anno ha partecipato alla “Festa dello Sport”

Tc New Country Club Frascati (tennis) : La Mastromarino vince il suo primo torneo Open con montepremi : Roma – La prima volta non si scorda mai e così probabilmente a Letizia Mastromarino rimarrà a lungo nella memoria il successo nel torneo Open con montepremi organizzato presso l’Ok Club di Pavona. La promettente atleta classe 2002 in forza al Tc New Country Club Frascati ha ottenuto il successo grazie a tanta determinazione e ad una intelligente condotta di gara nelle varie partite del torneo. «In contemporanea con quello di Pavona, ero ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : la Furfaro decima sui 50 dorso ai campionati italiani : Roma – Un’altra grande soddisfazione “natatoria” per il Tc New Country Club Frascati. Francesca Romana Furfaro, talento classe 2003, è riuscita a guadagnare un posto tra le dieci protagoniste della finalissima dei 50 dorso ai campionati italiani nella categoria Juniores. Un risultato strepitoso che testimonia la prepotente crescita dell’atleta del Club tuscolano. «Sono molto felice per il risultato ottenuto al Foro Italico – dice la ...