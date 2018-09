Tamoil | la Cassazione conferma 3 anni per il manager | “Causò disastro ambientale”

Tamoil Cremona - la Cassazione conferma una condanna per disastro ambientale : Sull’inquinamento di falde e terreni causato dall’attività della raffineria Tamoil di Cremona, la Cassazione, nella tarda serata di ieri, ha scritto la parola fine. La Suprema Corte ha confermato la condanna a tre anni di reclusione, per disastro ambientale colposo aggravato, per il manager Enrico Gilberti, emessa il 20 giugno del 2016 dalla Corte d’Assise d’Appello di Brescia. Ribadita anche l’assoluzione per tutti gli altri imputati: Giuliano ...