Tamoil Cremona | la Cassazione conferma una condanna per disastro ambientale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sull’inquinamento di falde e terreni causato dall’attività della raffineriadi, la, nella tarda serata di ieri, ha scritto la parola fine. La Suprema Corte hato laa tre anni di reclusione, percolposo aggravato, per il manager Enrico Gilberti, emessa il 20 giugno del 2016 dalla Corte d’Assise d’Appello di Brescia. Ribadita anche l’assoluzione per tutti gli altri imputati: Giuliano Guerrino Billi, Mohamed Saleh Abulahia, Pierluigi Colombo e Ness Yammine (l’unico ad essere stato assolto anche in primo grado). Sono quindi state accolte le richieste del procuratore generale di rigettare il ricorso presentato dalla difesa di Gilberti. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Brescia che chiedeva dire gli imputati per il più grave reato di avvelenamento delle acque. Anche per quanto ...