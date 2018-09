Svelato l’ultimo mistero Lady Diana | cade il muro di silenzio sulla principessa triste

caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ventuno anni. Ventuno anni volati via come un soffio di vento. Nessuno dimentica. Nessuno, del resto, potrebbe. Perchéè stata molto più di una, è stata un’icona in tutti i modi possibili immaginabili. Impegnata nel sociale, in favore degli ultimi, ha saputo dare un volto umano alla monarchia britannica e spazzare via la polvere che secoli di tradizione e imposizione avevano depositatocorona. Quella notte del 31 agosto 1997, sotto il Pont de l’Alma di Parigi non moriva solo una donna, il simbolo restava. Molti i misteri legati alle ultime ore delladel Galles e di Dodi Al – Fayed. E un dubbio:Spencer, al momento del decesso era incinta? Adesso arriva la verità. La racconta il dottor Richard Shepherd il patologo che ha avuto ilonere di effettuare l’autopsia del corpo diSpencer.Dopo anni in cui si è rifiutato di rispondere ...