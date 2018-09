eurogamer

: Svelato il peso del file di download di Call of Duty: Black Ops 4 #BlackOps4 - Eurogamer_it : Svelato il peso del file di download di Call of Duty: Black Ops 4 #BlackOps4 - FM_Pagano : RT NintendOnTweet 'Svelato il peso della versione digitale di #DarkSoulsRemastered per #NintendoSwitch. Per approf… - NintendOnTweet : Svelato il peso della versione digitale di #DarkSoulsRemastered per #NintendoSwitch. Per approfondire:… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La dimensione deldidiofOps 4 è stata rivelata mentre il giorno del lancio dell'atteso nuovo capitolo della celebre saga FPS si fa sempre più vicino.Come riporta VG247, la pagina dell'Xbox Store è stata aggiornata coldeldi gioco:Ops 4 per Xbox One richiederà 46.64 GB di spazio di archiviazione, una quantità di memoria relativamente modesta tutto sommato, non trovate?Naturalmente bisogna tenere conto delle consuete patch al day one, che andranno a gonfiare inevitabilmente le dimensione deldi gioco. Anche se questi dati si riferiscono a Xbox One, tutto ciò dovrebbe darci un'idea dello spazio richiesto su PS4. Su quest'ultima piattaforma il pre-dowload del gioco non è ancora disponibile.Read more…