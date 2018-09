Suv & Crossover Day - Appuntamento in pista a Vairano sabato 29 settembre

quattroruote

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Manca pochissimo alla quarta edizione del SuvDay di Quattroruote, che si terrà29sulla nostra(e naturalmente anche sul tracciato off-road) didi Vidigulfo (PV). Dopo il grande successo dellanno scorso, che ha visto oltre un migliaio di partecipanti e oltre 3.000 test drive in una giornata memorabile, cè ancora tempo per registrarsi, del tutto gratuitamente, e prenotare una prova di guida.Dalla Jimny alla Stelvio. Il Centro prove di Quattroruote apre le porte per levento dedicato alle auto più desiderate del mercato, Suv e, appunto, in un periodo ricco di novità. A partire dalla più economica di tutte, la piccola Suzuki Jimny appena rinnovata e pronta a stupire per le sue capacità da vera specialista off-road. Lsarà unoccasione imperdibile per provare le più recenti novità al fianco dei driver di Quattroruote. Tra le ...