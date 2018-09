Su Genova il governo e Toninelli si affidano al commissario straordinario che non c' è

Di Maio : oggi il decreto Genova al Quirinale. Rebus sulle coperture. Il governo : ci sono : Il decreto Genova si appresta a salire, con grande fatica, al Colle. A dodici giorni dal varo in consiglio dei ministri (con la formula “salvo intese”), il provvedimento è infatti rimasto bloccato al Tesoro, rallentato da una situazione di caos sulle coperture. Lo scoglio però sembrerebbe ora superato: Palazzo Chigi assicura infatti che il decreto ...

Ponte Morandi - il governo ha fatto propaganda sulla pelle di Genova? : Ma che cosa c’era scritto su quei fogli che Giuseppe Conte ha sventolato davanti a diecimila genovesi il 14 settembre? Sono passati 42 giorni dalla tragedia del Ponte e soltanto adesso, forse, arriva il decreto. Sono passati 42 giorni e non c’è ancora un commissario, anzi, abbiamo dovuto assistere a penose dispute tra i partiti di maggioranza per la scelta del nome. Sono passati 42 giorni e il Ponte non è stato demolito, né si sa chi ...

Alessia Morani attacca il governo su Genova - Fedriga la zittisce : non facciamo promesse come voi in passato : 'In 42 giorni ancora non sappiamo chi ricostruirà il ponte, quanti soldi ci vogliono, chi è il commissario, quanti soldi mette il governo'. Alessia Morani , ospite di Agorà su Raitre, attacca il ...

DL Genova bocciato dalla Ragioneria. Governo : "coperture ci sono" : 19.45 - La Ragioneria dello Stato corretta da Palazzo Chigi secondo cui non è vero che manca l'indicazione delle coperture finanziarie nel decreto Genova. Il Governo in una nota assicura che non c'è "nessun ritardo per l'avvio delle misure di sostegno contenute nel decreto tanto che dal ministero dell'Economia hanno appena confermato di avere terminato le valutazioni di propria competenza e che il decreto legge sta per essere inviato al ...

Genova è paese reale in crisi e comincia a infuriarsi con il governo : Poco più di un mese fa la gente di Genova che partecipava ai funerali di stato per i quarantatre morti del viadotto Morandi tributò un lungo applauso agli uomini del governo, incluso il ministro delle ...

42 giorni senza decreto. Per il governo - anche su Genova - è colpa dei tecnici : Un altro giorno è trascorso senza decreto, il quarantaduesimo. E Genova attende ancora l'entrata in vigore delle misure che il governo metterà in campo dopo il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto scorso. Misure che sono state scritte sulla carta dodici giorni fa dal consiglio dei ministri e approvate "salvo intese", quindi soggette a modifiche, ma che soprattutto erano totalmente prive di cifre e di coperture economiche. ...

Decreto Genova bloccato - mancano le coperture. Il governo smentisce : “È tutto finanziato” : Polemica sul Decreto Genova, rimasto bloccato alla Ragioneria dello Stato per la mancanza delle coperture su alcune voci. Ma il governo smentisce e assicura che gli interventi sono tutti finanziati e che il Decreto legge "sta per essere inviato al Quirinale". Toti: "Forse più opportuno il ritiro del Decreto per ricominciare da capo".Continua a leggere

Genova : Fornaro - governo più interessato a comunicare che a governare : ...comunicare con i metodi alla Casalino per consolidare il consenso e molto meno a governare situazioni complesse come quelle del crollo del Ponte Morandi e delle drammatiche conseguenze per l'economia ...

Genova - il governo sfida l'Europa per accelerare : niente appalti pubblici : Il decreto Genova sarebbe già dovuto essere nelle mani del capo dello Stato ma a quanto pare è ancora impantanato: il punto è assegnare a un'impresa la ricostruzione, sperando che l'Ue non faccia ricorso

Decreto Genova impantanato nei ministeri. E sul nuovo ponte il governo sfida l’Europa : Il governo è pronto a sfidare l’Europa e ad andare incontro a una procedura di infrazione, pur di affrettare i tempi della ricostruzione del ponte di Genova. «Non si può perdere altro tempo dietro al Decreto emergenze», è il pungolo che Giancarlo Giorgetti, l’anima leghista di Palazzo Chigi, agita contro i partner del Movimento 5 stelle, «dobbiamo ...

