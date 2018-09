Stuprata dal tassista abusivo A Milano è allarme violenze

Milano - Stuprata e rapinata dal tassista abusivo : il marocchino doveva accompagnarla a casa dopo la discoteca : È stata sequestrata e violentata da un tassista abusivo, che invece di accompagnarla a casa dopo la discoteca l'ha costretta a seguirlo a casa sua: è successo a Milano, e la vittima...

Francia - ragazza Stuprata da 4 uomini fuori dalla discoteca : il video della violenza diventa virale : Il filmato è stato diffuso su twitter e Snapchat poi è stato rimosso dopo l'intervento della polizia. Si indaga per scoprire chi sono i quattro autori dello stupro.Continua a leggere

Donna Stuprata in auto dall'uomo a cui aveva dato un passaggio : Ha chiesto un passaggio per andare in stazione , ma l'uomo che aveva deciso di accompagnarla prima le ha proposto di comprare insieme una dose di cocaina e poi l'ha violentata. È successo la scorsa ...

Stuprata e marchiata a fuoco dal compagno : Ha picchiato e violentato la sua compagna, provocandole fratture e contusioni, addirittura marchiandole a fuoco il fianco con un forchettone . Un 25enne cittadino rumeno è stato fermato dagli agenti ...

Ragazza di 16 anni attirata in una trappola e Stuprata dal branco degli stranieri : di Manlio Biancone Sono tre marocchini, entrambi regolari, maggiorenni, i presunti autori dello stupro della Ragazza 16enne, italiana, avvenuto a dicembre del scorso anno in un vicolo di un paese a ...

Napoli - maltrattata dal marito e Stuprata dal cognato : un incubo durato anni : Una vicenda che farebbe venire i brividi anche al più insensibile di questo mondo si è consumata a San Giuseppe Vesuviano, piccolo comune della provincia di Napoli, e riguarda purtroppo il sempre più frequente fenomeno di violenza ai danni di una donna [VIDEO]. La vittima, una trentaseienne di origini bengalesi, costretta per oltre otto anni a subire violenze fisiche, psicologiche e maltrattamenti da parte del marito e del cognato. Secondo ...

Marocco - 17enne rapita e Stuprata dal branco/ Ultime notizie - è stata torturata con tatuaggi su tutto il corpo : Marocco, 17enne rapita e stuprata dal branco: Rabat sotto shoc. Ultime notizie, è stata torturata con tatuaggi su tutto il corpo: ecco il tragico racconto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Ragazza di 29 anni Stuprata dall'animatore del villaggio - aveva fatto voto di castità : Una Ragazza 29enne in vacanza in Calabria è stata recentemente vittima di uno stupro in un villaggio turistico a Botricello, una localita' che affaccia sulla costa ionica. L'animatore, un senegalese residente in Italia da 15 anni, è stato identificato, denunciato a piede libero e licenziato dalla struttura in cui lavorava. Ragazza calabrese stuprata da un animatore senegalese Una donna di 29 anni, in vacanza come la maggior parte degli italiani ...

Trans Stuprata a Rimini dal branco : "Da quella notte ho perso tutto..." : È successo un anno fa, la notte tra il 25 il 26 agosto. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. Rovinata per sempre. La Trans peruviana era stata violentata ripetutamente a Miramare da un branco guidato da 20enne congolese Guerlin Butungu. Prima di lei era toccato a una giovane polacca di 26 anni, anche stuprata a turno dai quattro immigrati ."Dopo quella drammatica esperienza, ho perso tutto: il fidanzato, gli amici, la città dove ...

Stuprata a 15 anni in spiaggia - il violentatore filmato dalle telecamere : «E' uno spacciatore africano» : JESOLO - Lei voleva tutt'altro. La conclusione è la più banale tra quelle possibili, su questo non c'è dubbio, eppure la differenza sta tutta lì. La differenza che...

Pedofilia Pennsylvania - 300 preti accusati/ Il racconto di alcuni casi : ragazzina Stuprata in ospedale : Pedofilia Pennsylvania, accusati 300 preti della chiesa cattolica. Ultime notizie: migliaia i bimbi che sarebbero stati abusati dagli anni '40 ad oggi, tutto poi insabbiato(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Immigrati : Stuprata dal branco di musulmani - ma nessuno le crede e si uccide : Ma la storia è orrenda, instilla paura e dimostra che i peggiori incubi - in questa Europa debole e minacciata - sono capaci di avverarsi e di farci risvegliare all' improvviso in un mondo che non ...

13ENNE Stuprata E UCCISA DAL BADANTE DELLA MADRE/ Ultime notizie : raccolta fondi per organizzare funerale : Regno Unito, STUPRATA e UCCISA dal BADANTE DELLA MADRE: 13ENNE trovata morta nel bosco. Le Ultime notizie: la vittima è Lucy McHugh e pare avesse una relazione col presunto assassino(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:28:00 GMT)