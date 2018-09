Strada sostenibile al grafene | a Roma la sostenibilità viaggia su strada

Rivoluzione per la mobilità ecosostenibile in Italia : arriva la prima autoStrada elettrificata [FOTO] : In Italia è partita la sperimentazione del primo tratto autostradale elettrificato sulla A35 Brebemi L’Italia diventa esempio di mobilità sostenibile con la realizzazione della sua prima autostrada elettrificata dedicata ai mezzi pesanti. La fase di sperimentazione è già iniziata è riguarda 6 km in entrambe le direzioni della A35 Brebemi, tra i caselli di Romano di Lombardia e Calcio. Questa Rivoluzione interessa il trasporto merci su ...