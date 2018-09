Storia della donna che dà un nome ai morti del Mar Mediterraneo

Raduno Multiepocale di Gruppi Storici : in Cittadella una passeggiata nella Storia : Esibizioni a rotazione nell'area spettacoli dalle 14 alle 19. Attività per bambini dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Banchetti Storici presenti durante tutta la giornata. L'Ingresso alla ...

Versace : la maison che ha segnato la Storia della moda : Sarà col fratello, laureato in economia, che Gianni Versace metterà le fondamenta per quella che era destinata a diventare una delle maison di moda pià apprezzate di sempre. Nel 1978 arriva la prima ...

Versace - vola via un altro pezzo pregiato di Storia italiana. E Michael Kors omaggia Capri cambiando il nome della holding : D’ora in poi Versace farà capo alla holding Capri. Ma non sarà più italiana. La casa di moda passa di mano per 1,83 miliardi di euro. Ad acquistare il designer americano Michael Kors, già proprietario dell’omonimo marchio e del brand Jimmy Choo. “L’accordo definitivo è stato firmato”, ha fatto sapere una nota del gruppo americano che avrà la famiglia Versace come socio di minoranza. Nel quadro dell’operazione, la Michael ...

"Una Storia di mani" : al via la campagna di raccolta fondi della Lega del filo d'Oro : Per la campagna sono scesi in campo, oltre ai testimonial storici come Renzo Arbore e Neri Marcoré, alcuni tra i direttori...

Siamo di fronte alla più grande operazione di macelleria sociale della Storia pensionistica dell'umanità? : Da oltre trent'anni mi sono interessato, in vari ruoli, di previdenza e di welfare. A torto o a ragione, in tutto questo tempo, mi sono convinto che l'incremento dell'età pensionabile in ragione della maggiore attesa di vita fosse il passaggio obbligato per rendere tendenzialmente sostenibile il sistema. E quindi mi sono sempre misurato – da sconfitto – con il pensionamento di anzianità (non come istituto in sé, ...

“Una Storia di mani” al via la campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro : Poter garantire un intervento precoce ai bambini sordociechi da zero a 4 anni e ridurre le liste d’attesa, che oggi possono arrivare fino a 18 mesi[1], significa poter agire tempestivamente già nella primissima infanzia sulle abilità residue ed offrire così le migliori garanzie di recupero. Ma anche, al contempo, incrementare i posti da 56 a 80 per accogliere un numero maggiore di persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Si ...

Valeria Bigella sapeva della Storia tra Sara e Nicola? Ecco cosa ha detto : Valeria Bigella sapeva tutto della storia segreta tra Sara Affi Fella e Nicola Panico? Ecco cosa ha detto l’ex di Temptation Island La storia tra Sara Affi Fella e Nicola Panico, venuta a galla durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha coinvolto pure Valeria Bigella. Quest’ultima ha stretto un forte legame con la modella […] L'articolo Valeria Bigella sapeva della storia tra Sara e Nicola? Ecco cosa ha detto ...

Tanzania - traghetto affonda nel lago Vittoria e fa 224 morti : “Tra i peggiori disastri navali della Storia” : Sono 224 i morti ufficiali dell'incidente verificatosi in Tanzania lo scorso giovedì 20 settembre, quando un traghetto con a bordo più di 400 persone si è ribaltato nel lago Vittoria. Ma il numero delle vittime potrebbe addirittura raddoppiare. Arrestato il capitano dell'imbarcazione.Continua a leggere

TV - Rai Storia : a “Italia : viaggio nella bellezza” i paesaggi della preiStoria : Dal sito di Isernia La Pineta in Molise, dove è stato ritrovato il più antico dente da latte umano risalente al oltre 650.000 anni fa, alle Grotte di Levanzo nelle Egadi, del Cavallo in Salento e del Romito nel Pollino calabrese. Fino alle spettacolari cavità dei Balzi Rossi tra Ventimiglia e Mentone, a pochi passi dal confine francese. E’ un viaggio nei principali siti preistorici italiani e in un arco temporale che va dal Paleolitico ...

Storia di Madeline Stuart - la prima modella con la sindrome di Down : È australiana, ha 21 anni, da tre sfila alla Settimana della moda di New York e ora punta a Victoria's Secret The post Storia di Madeline Stuart, la prima modella con la sindrome di Down appeared first on Il Post.

Una domenica tra cultura - Storia - enogastronomia - sport e tradizioni : c'è solo l'imbarazzo della scelta in Granda : Completeranno la manifestazione un mercatino dell'artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà inoltre il "Settembre Cebano", una serie di iniziative ...

Chiellini riscrive la Storia della Juve : a Frosinone può superare Zoff : Una partita storica. Per Frosinone, che nel nuovo stadio 'Benito Stirpe', un anno di vita, ospiterà questa sera i campioni d'Italia, e per la stessa Juve pronta a festeggiare il suo capitano. Giorgio ...

Laver Cup – Nei singolari non c’è Storia : Federer spazza via Kyrgios nel rematch della passata edizione : Roger Federer regala il quinto successo in sei gare al Team Europa: lo svizzero liquida Kyrgios nella rematch della sfida conclusiva della passata edizione Un anno fa il match fra Nick Kyrgios e Roger Federer era stato l’atto conclusivo della prima edizione della Laver Cup. Il tennista australiano aveva accarezzato l’idea dell’impresa, battere Federer e regalare un inaspettato successo al Team World, salvo poi scontrarsi con la dura realtà. ...

'Tra Cristiano Ronaldo e Georgina c'è grande complicità' : l'amico di CR7 svela i particolari della Storia d'amore : Josè Semedo parla della relazione tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: l'amico di CR7 svela i particolari dell'amore tra la Wags ed il calciatore della Juventus Uno dei più grandi amici di ...