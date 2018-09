Stazione Spaziale | carico in arrivo | tra i rifornimenti Advanced Closed Loop e Life

Stazione Spaziale : Roscosmos propone una passeggiata spaziale alla NASA per ispezionare la Soyuz : L’agenzia spaziale russa Roscosmos starebbe pensando di chiedere alla NASA di effettuare un’attività extraveicolare (una “passeggiata spaziale”) congiunta per esaminare la navicella spaziale Soyuz attraccata alla Stazione spaziale Internazionale: lo ha riferito una fonte a Sputnik. Cosmonauti russi e astronauti statunitensi dovrebbero effettuare un’ispezione della navicella, dove è stato rilevato un foro che a fine ...

Maltempo - l'uragano Florence visto dalla Stazione spaziale : Houston, askanews, - Una telecamera ad alta definizione montata all'esterno della Stazione spaziale internazionale, Iss, che orbita a 400 Km d'altezza dalla superficie terrestre, a una velocità di ...

Uragano Florence : le spettacolari immagini dell’occhio della tempesta osservato dalla Stazione Spaziale Internazionale [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Florence sta mantenendo la sua incredibile intensità e rimane un Uragano di categoria 4 mentre si avvicina sempre di più alla East Coast degli Stati Uniti. Le immagini che provengono dai satelliti sono davvero impressionanti e mettono in risalto tutta la sua temibile maestosità. Eppure esistono ancora altre eccezionali immagini della mostruosa tempesta che minaccia di devastare gli stati orientali degli USA. La Stazione Spaziale ...

Stazione Spaziale - media russi : il danno sulla Soyuz provocato da astronauti USA : Il giornale russo Kommersant, citando una fonte, ha reso noto che la commissione d’inchiesta di Roscosmos, incaricata di indagare sulle cause della depressurizzazione della Stazione Spaziale Internazionale, ritiene che il micro-foro rilevato nella Soyuz sia stato praticato “dagli astronauti americani“. Secondo quanto riportato dalla testata, gli americani avrebbero provocato il danno per accelerare il rientro della navicella, ...

Sabotaggio sulla Stazione Spaziale? Era una fake news : ecco com’è andata [VIDEO] : fake news ad alta quota: nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di un fantomatico Sabotaggio della Stazione Spaziale Internazionale, a causa di un foro di due millimetri trovato sulla Soyuz dagli astronauti a bordo della ISS. Ma è tutto falso: ecco com’è andata, lo spiega l’Agenzia Spaziale Italiana nel video di seguito. Iss sabotata? Era una fake news [VIDEO] Per approfondire: Scatta l’allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale: ...

La storia del buco trovato sulla Stazione Spaziale - fatto da un essere umano sulla Terra - : Il foro che ha causato la perdita di pressione sulla Stazione spaziale è stato praticato nelle strutture di test e collaudo o nell'hangar sulla Terra

La storia del buco trovato sulla Stazione Spaziale (fatto da un essere umano sulla Terra) : (foto: Nasa) L’ultimo aggiornamento pubblicato dall’agenzia stampa russa Tass lo conferma: il foro di 2mm nella parte della Soyuz responsabile della perita di pressione sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) a fine agosto è opera di un essere umano. Nessun micrometeorite, dunque, ma un errore umano o addirittura un atto di sabotaggio perpetrato quando il modulo si trovava ancora sulla Terra, presumibilmente nell’hangar di assemblaggio ...

Stazione Spaziale : Roscosmos non conferma l’ipotesi errore umano : L’agenzia Spaziale russa Roscosmos non ha confermato l’ipotesi dell’errore umano diffusa dalla stampa russa ieri come possibile causa della falla che ha causato il calo di pressione verificatosi mercoledì scorso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Via Twitter, Roscosmos ha chiesto ai media di astenersi dal pubblicare informazioni “non verificate e provenienti da fonti anonime“. La falla era stata individuata ...

Giallo sulla Stazione Spaziale - buco e perdita di ossigeno : “Sabotaggio - avviata inchiesta” : La falla scoperta riguarda la navetta Soyuz usata per portare gli astronauti sulla Iss. Inizialmente si era pensato a un micro-meteorite ma durante la riparazione si è scoperto che molto più probabilmente era un foro fatto dall'uomo. Si ipotizza un sabotaggio prima della partenza.Continua a leggere

Stazione Spaziale - la falla nella navicella causata da un trapano e non da un micrometeorite. Roscosmos : 'Sabotaggio' : La falla, il piccolo foro, insomma, nella navicella russa Soyuz Ms-09 attraccata alla Stazione spaziale internazionale non è stata causata da un micrometeorite ma da uno sbadato tecnico che ha ...

Falla sulla Stazione Spaziale - la Russia avvia inchiesta : «Potrebbe essere sabotaggio» : Il foro nel laboratorio spaziale che orbita attorno alla Terra ha causato perdita di ossigeno e pressione. Sarebbe stato fatto con un trapano da una «mano esitante»

Stazione Spaziale Internazionale : perdita di pressione per un buco di 2 millimetri : Nello spazio, anche il più piccolo imprevisto va trattato con la massima attenzione. Per questo, quando la notte del 29 agosto le basi di controllo a Houston e a Mosca hanno registrato un piccolo calo di pressione sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti a bordo sono stati mobilitati per cercare la possibile causa. E così i sei membri dell’Expedition 56 si sono messi all’opera, e dopo qualche ora hanno trovato il responsabile della ...

La Russia non porterà più gli astronauti americani sulla Stazione Spaziale - : Il contratto tra la Russia e gli Stati Uniti per il trasferimento degli astronauti della NASA sulla stazione spaziale Internazionale , ISS, scadrà ad aprile 2019. Lo ha detto il vice primo ministro ...

Hellpoint è un nuovo interessante sci-fi RPG ambientato a bordo di una Stazione Spaziale abbandonata : Cradle Games e tinyBuild hanno annunciato lo sviluppo di Hellpoint, un nuovissimo RPG fantascientifico ambientato a bordo di una stazione spaziale abbandonata.Previsto per PlayStation 4, PC, Switch e Xbox One, Hellpoint ha luogo in seguito a un "imponente cataclisma quantico" e spetta al giocatore esplorare la stazione per scoprire cosa l'ha causato. È più facile a dirsi che a farsi, perché sarete perseguitati da nemici e forze demoniache dai ...