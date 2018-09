Spread Btp Bund chiude stabile a 233

Spread Btp Bund in rialzo a 237 punti : ANSA, - ROMA, 25 SET - Apertura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che in base alla piattaforma Bloomberg segna 237 punti base rispetto ai 233 di ieri in chiusura da giornata. Il rendimento del ...

Spread Btp scende ancora a 230 punti : ROMA, 25 SET - scende ancora lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna ora 230 punti dopo aver aperto a 235, in netto ribasso rispetto ai 244 della vigilia. Il rendimento del decennale è al 2,...

Spread Btp/Bund apre in calo a 240 punti : ANSA, - ROMA, 21 SET - Apertura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 240 punti nei primi scambi contro i 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a ...

Spread Btp Bund chiude in rialzo a 241 : ANSA, - ROMA, 20 SET - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che segna, sulla piattaforma Bloomberg, 241 punti da 236 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,88%.

Spread Btp-Bund sale a 240 : ROMA, 20 SET - Lo Spread fra Btp e Bund sale a 240,2 punti base, in rialzo dai 236 di ieri, sulla piattaforma Bloomberg. Secondo l'agenzia americana pesano le parole del vicepremier Luigi Di Maio ...

Spread Btp Bund a 236 punti : ANSA, - ROMA, 20 SET - Avvio di giornata stabile per lo Spread tra Btp e Bund che segna, in base alla piattaforma Bloomberg, 236 punti come ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo ...

Obbligazionario : tensioni governo pesano sui Btp - Spread ai massimi di seduta : Sul versante Obbligazionario le pressioni del MoVimento 5 Stelle esercitate sul ministro dell'Economia per alzare il rapporto tra deficit e Pil al 2,5% dall'1,6% previsto da Giovanni Tria per la legge di bilancio 2019 pesa sul sentiment. Sottolineando che 'non possiamo aspettare due o tre anni ...

Rendimenti e Spread dei BTP in rialzo su parole Di Maio : A far scattare le vendite sui titoli di stato sono state le dichiarazioni del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio: nessuno scontro con il ministro dell'Economia Giovanni ...

Spread ai minimi dell'era M5S-Lega. BlackRock : ora Long sui BTP : A spingere all'ottimismo hanno contribuito le parole del ministro dell'economia Giobanni Tria, che parlando al Bloomberg European Capital Markets Forum di Milano ha ribadito che i provvedimenti ...