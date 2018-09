Sprar | Murialdo è la prova che quando l’integrazione è intelligente funziona

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 settembre 2018) C’è una trebbiatrice a vapore che esplode investendo due contadini, un muratore che vola giù da un’impalcatura, e un camion che precipita in un fossato. Sulle pareti del santuario della Madonna del deserto, nei boschi frae Millesimo, in provincia di Savona, si affollano dozzine di piccoli quadri, come fotogrammi di un unico docufilm. In alto a destra di ogni scena, c’è la Madonna che, seduta su una nuvola, dirotta il destino salvando la vita del comittente. Sono gli ex-voto dipinti a olio, nella prima metà del 900 da Carlo Leone Gallo, un pittore di Cairo che raccontava miracoli con la stessa vivacità delle cronache disegnate da Beltrame per “La Domenica del Corriere”. “Gallo era un pittore vero – spiega il professor Luigi Ferrando, che insieme a Cesare Garelli, ha salvato e restaurato 59 opere di Gallo – ma era povero e gli ex-voto erano anche un’attività ...