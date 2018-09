Spento l' incendio sul Monte Serra

Incendio nel Ragusano : fiamme vicino parco divertimenti - Spento dopo 3 ore : spento nella tarda serata di ieri, dopo circa tre ore d’intervento da parte dei vigili del fuoco, l’Incendio in un canneto, vicino alla riserva dell’Irminio, che ieri ha creato timori tra gli ospiti del vicino parco divertimenti “Giostre” a Marina di Ragusa. Sul posto un’autobotte da 8mila litri per garantire una riserva idrica, gli uomini della Forestale, la polizia municipale di Ragusa e quello delle ...

Crollo Genova - Spento principio d'incendio in capannone : Genova, askanews, - A Genova un piccolo incendio è divampato in un capannone industriale lungo l'argine del torrente Polcevera danneggiato martedì scorso dal Crollo di Ponte Morandi. Sul posto sono ...

Incendio Pietrasanta - rogo Spento al capannone edile/ Ultime notizie video : fiamme domate - prosegue bonifica : In località Pietrasanta nel livornese, un grosso Incendio in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i cittadini a non uscire di casa(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:11:00 GMT)

Verona : incendio in abitazione ad Arcole - Spento dai pompieri : Verona, 26 lug. (AdnKronos) - Alle 12.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione in via Borgoletto ad Arcole. I pompieri arrivati da Lonigo, Legnago e Verona accorsi con tre automezzi e dodici operatori hanno spento le fiamme divampate al secondo piano dell’edifici

