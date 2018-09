Spedizioni razziste contro migranti | denunciati tre universitari a Ceprano

repubblica

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Almeno sette gli episodi di violenze nel Frusinate e in altre regioni accertati e contestati a carico dei tre, indagati per lesioni, minacce e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nelle abitazioni sequestrati materiali propagandistici di Blocco studentesco, mazze da baseball, coltelli, sfollagente e armi 'regolari'Tre studentisono stati fermati dagli investigatori della Digos e della Squadra Mobile della questura di Frosinone per gravi reati a sfondo razziale commessi a carico di profughi.Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Frosinone, i tre studenti, residenti a, avrebbero aggredito senza motivo richiedenti asilo politico in diverse regioni italiane e nel Frusinate: in otto mesi di indagini la Polizia di Stato ha accertato almeno sette episodi di aggressione a sfondo razziale. Pesanti i capi di imputazione contestati ai tre: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, minacce, stalking, lesioni personali, danneggiamento.