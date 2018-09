: Quando sei a dieta ma poi pensi al McDonald’s. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Quando sei a dieta ma poi pensi al McDonald’s. #TemptationIslandVip - acmilan : ?? Another trip for another away game: it's almost time for Empoli v AC Milan ?? Nuova trasferta, nuovo viaggio: è t… - RaiNews : #26settembre 1988, la mafia uccide Mauro #Rostagno: due uomini nascosti nell'ombra spararono con un fucile a pompa… -

Standard & Poor's rivede al ribasso la stima del Pilno, dal precedente 1,3% a 1,1% per ile dall'1,2% all'1,1% per il 2019. L'agenzia di rating mette in evidenza che "il bilancio dell'continuerà ad attirare l'attenzione dei mercati finché non verrà approvato". S&P aveva giàto lea luglio sostenendo che "l'incertezza sulle politiche e il commercio" avrebbe probabilmente determinato "una crescita più lenta degli inventi".(Di mercoledì 26 settembre 2018)