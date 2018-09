wired

: Sorpresa: la batteria di iPhone Xs e Xs Max dura meno di quella di iPhone X - walterwhiteITA : Sorpresa: la batteria di iPhone Xs e Xs Max dura meno di quella di iPhone X -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Quando Phil Schiller di Apple ha annunciato che i nuoviXs e Xs Max avrebbero goduto di un’autonomia maggiore rispetto all’X dell’anno scorso in molti hanno tirato un sospiro di sollievo: avere tra le mani uno dei migliori smartphone del reame non è così utile, se questo va in modalità risparmio energetico con due ore di anticipo rispetto al previsto. Ora che gli smartphone sono sul mercato però in molti hanno iniziato a metterli sotto torchio per saggiare la capacità della loroe alcuni, come Tom’s Guide, sono giunti a risultati non esattamente esaltanti. Il sito compie da tempo lo stesso test standardizzato per tutti i dispositivi che gli capitano sotto mano — una sessione di navigazione web in 4G a oltranza con il display impostato a 150 nits di luminosità — dalla quale i gadget Apple sono usciti mediamente bene, ma non benissimo. Su ...