«Sister Act» | il reboot | Whoopi Goldberg ci sarà

Sister Act - il nuovo film sarà un reboot e non un seguito : Sono passati 25 anni da quando è uscito Sister Act 2, già seguito del precedente blockbuster in cui Whoopi Goldberg interpretava una cantante che fuggiva dalla malavita travestendosi da suora in un convento. Il successo e l’eredità di quei due film furono notevoli anche se per svariate ragioni si decise di non proseguire con altre pellicole, abbandonando per molto tempo quella saga cinematrografica. Ultimamente, però, pare che Disney sia ...