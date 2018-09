Simona Halep | ' Non vedo differenze di trattamento tra uomini e donne'

Simona Halep incorona Osaka : “è giovane e forte - penso che per il futuro…” : Simona Halep affida a Naomi Osaka il futuro del tennis WTA: l’attuale n°1 al mondo prevede un fantastico avvenire per la tennista nipponica Dopo la vittoria degli US Open, nella quale ha superato Serena Williams, in una battaglia atletica ma soprattutto nervosa, Naomi Osaka ha impressionato davvero tutti, guadagnando in fretta i consenti di colleghi e addetti ai lavori. In una recente intervista, Simona Halep, attuale numero 1 al ...

Tennis - infortunio per Simona Halep : incerta la presenza a Wuhan : Simona Halep si è infortunata durante un allenamento con la Kvitova, adesso la sua partecipazione al torneo di Wuhan è in dubbio “Mi si è bloccata la schiena, non so come mai, ma le ultime 24 ore sono state abbastanza complicate. Spero di essere pronta per giocare domani”. Simona Halep ha riportato un infortunio alla schiena durante un allenamento con la collega Kvitova. Domani la Tennista romena dovrebbe scendere in campo nel torneo ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera : Nel Ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

Tennis - Ranking WTA (17 settembre) : comanda Simona Halep - Camila Giorgi miglior azzurra : Nessun cambiamento nelle prime dieci posizioni del Ranking WTA. Simona Halep ha un ampio vantaggio su Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber. Quarta posizione per la francese Caroline Garcia, mentre quinta è la ceca Petra Kvitova. Camila Giorgi è la miglior azzurra, ma questa settimana è scesa di due posizione, finendo al 37° posto. Tra le prime cento del mondo c’è Sara Errani, sempre ferma per squalifica. Lontanissime dalla Top 100 tutte ...

US Open – Simona Halep - una sconfitta da record contro Kanepi : un primato che non le fa onore : Simona Halep ha firmato un record davvero poco onorevole dopo il ko agli US Open contro Kanepi: la tennista romena è stata la prima n°1 a perdere all’esordio nel torneo americano Neanche il tempo di iniziare che gli US Open hanno regalto subito il primo risultato inaspettato: Simona Halep, numero 1 al mondo, è stata eliminata al primo turno da Kanepi. La tennista romena, campionessa del Roland Garros in carica, ha guadagnato un primato ...

US Open 2018 : i risultati di lunedì 27 agosto del tabellone femminile. Clamorosa eliminazione di Simona Halep - vincono le sorelle Williams : Clamoroso colpo di scena nella prima giornata degli US Open 2018. Simona Halep è stata subito eliminata primo turno dello Slam americano, dopo essere stata sconfitta in due set dall’estone Kaia Kanepi. Non era mai successo a Flushing Meadows che la numero uno del mondo uscisse all’esordio nel torneo. Nessun problema, invece, per Serena Williams, che sarebbe dovuta essere la sfidante agli ottavi di Halep. L’americana ha ...

Tennis - Ranking WTA (27 agosto) : Simona Halep in vetta e top10 immutata - Camila Giorgi guida la truppa italiana : Non ci sono variazioni nella top10 del Ranking WTA, guidata sempre da Simona Halep, alla vigilia dell’inizio dell’ultimo Slam stagionale. La 26enne di Costanza è in vetta per la 27esima settimana consecutiva (la 43esima complessiva), godendo di 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Segue la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, desiderosa di riconfermarsi a New York. In questo senso, essendoci un grande ...

US Open 2018 : le favorite. La certezza è Simona Halep - l’incognita è Serena Williams : Incertezza, equilibrio, imprevedibilità. Termini tanto cari al tennis femminile e che contribuiscono, a dispetto delle critiche di molti su un presunto scarso livello di gioco, ad aumentarne il fascino. Stavolta, però, approcciandoci allo US Open, qualche certezza in più c’è. Una, per esattezza, come il suo numero nella classifica mondiale. Simona Halep è l’indubbia favorita dello Slam newyorkese e stavolta non è soltanto un dovere ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018 : la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall' elvetica ...