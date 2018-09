Sicilia | oltre 400 studenti disabili abbandonati dalla Regione

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Nuovo anno scolastico, vecchi problemi per 417ni ma il numero potrebbe essere molto più alto rispetto a quello certificato dagli uffici regionali. Allievi che dovrebbero andare a scuola ma che non hanno nessun servizio assistenziale. Niente trasporto, niente assistenza all"autonomia e nessun assistente igienico-personale. Tutto bloccato in attesa che sia dato il via libera ai finanziamenti dellae si possa avviare il bando, strumento necessario per far partire tutti i servizi. Eppure nonostante la buona volontà - almeno a parole - delle istituzioni, ogni è sempre la stessa storia, il servizio se parte inizia solo in pieno inverno.E così, a due settimane dall"inizio dell"anno scolastico centinaia disono costretti a rimanere a casa invece di andare a scuola. Ad essere colpita è soprattutto la provincia di Palermo con quasi 200 ragazzi che ...