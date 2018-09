Si tratta sul 2 | 4% di deficit | pressing M5S-Lega su Tria

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit M5S : «C’è anche riforma della Fornero» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

La trattativa sulla manovra - l’accordo arriverà sul deficit a 1 - 8-1 - 9%. Di Maio : da gennaio pensioni minime a 780 euro : Il compromesso tra le richieste fatte da Cinque Stelle e Lega e la linea del ministro dell’Economia, Giovanni Tria

Conferenza internazionale sulla tratta delle donne nigeriane in Cittdella - VIDEO - : Bilancio positivo per la prima giornata della Conferenza internazionale 'Doppio Sguardo. La tratta delle donne nigeriane' in corso di svolgimento nella Cittadella regionale a Catanzaro. L'evento, ...

Manovra - trattativa a oltranza sul deficit. Possibile accordo sotto il 2% : Di Maio indica il 'modello Macron', con lo sforamento tra costi e ricavi per reperire risorse per le riforme. Il premier Conte vede il ministro dell'Economia Tria e ragioniere dello Stato dopo le polemiche sui dirigenti del Tesoro -

Vertice di maggioranza sulla manovra - si tratta per l'aumento del deficit al 2% : Verso l'intesa tra i partiti e il ministro dell'economia Tria. Piena fiducia del premier conte al ragioniere generale dello Stato Daniele Franco dopo le frizioni dei giorni scorsi -

CUNEO/ Emmaus compie 25 anni e invita alla serata sulla "trattativa Stato Mafia" : L'Associazione Emmaus CUNEO organizza a CUNEO una serie di appuntamenti in occasione dei suoi venticinque anni. Martedì 25 settembre, alle 21, nel Salone San Giovanni in Via Roma 2 , ingresso libero ...

Mazda - a spada tratta sul diesel : ancora per 20 anni : I giapponesi presentano il restyling del suv cx-3 con il nuovo 1.8 diesel da 115 cv: già euro 6 d-temp

Pensioni - pacchetto pronto. Sul deficit al 2% ora si tratta : Per la prima volta dopo uno dei vertici armoniosi sulla manovra, come li aveva definiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, non finisce...

Vertice su Manovra. Lega e M5s puntano a oltre il 2% : si apre trattativa sul deficit : ... il ministro per gli affari con il parlamento Riccardo Fraccaro, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, la sottosegretaria pentastellata all'economia Laura Castelli e il sottosegretario all'...

Pronto il pacchetto pensioni : sul deficit al 2% ora si tratta : Per la prima volta dopo uno dei vertici armoniosi sulla manovra, come li aveva definiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, non finisce...

Uber punta sul cibo a domicilio : trattative per acquistare Deliveroo : MILANO - Uber avrebbe avviato trattative per l'acquisto di Deliveroo, una delle principali società della consegna di cibo a domicilio, per 'alcuni miliardi di dollari'. Lo scrive l'agenzia finanziaria ...

Decreto Genova - il governo tratta con l’Ue sulla formula per togliere la concessione : Manca ancora un tassello per comporre il mosaico del «Decreto Genova», al quale il governo sta lavorando per la ricostruzione di Ponte Morandi. Ma è il tassello fondamentale, che potrebbe far slittare di qualche giorno - a non prima di lunedì - la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. Da quanto filtra dall’esecutivo, il governo giallo-verd...

Cnel - Peluffo : in arrivo la prima consultazione pubblica sui trattai Ue : Il Cnel sta preparando la prima consultazione pubblica sulla riforma dei trattati dell'Unione Europea. Lo ha affermato il segretario generale dell'organo Paolo Peluffo, ospite a Unomattina. Con l'...