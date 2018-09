Shia LaBeouf e Mia Goth | è gia divorzio

vanityfair

(Di mercoledì 26 settembre 2018)e Miae Miae Miae Miae Miae Miae MiaQuasi due anni. Tanto (poco) è durato il matrimonio die Mia, che si erano detti «sì» nell’ottobre 2016 a Las Vegas, in diretta streaming, come ricorderanno bene i fan dell’attore, che sulle prime avrebbe voluto fare una cerimonia privata e che poi si era trovato ad acquistare un pacchetto che comprendeva il live in questione.e Mia si sarebbero lasciati senza drammi, così riporta il magazine People, insieme a uno scarno comunicato: «La separazione è amichevole e tutti i dettagli relativi al procedimento dirimarranno privati». Qualcosa in più, in realtà, già è noto, perché tra le ragioni dell’addio ci sarebbe la cantante FKA Twigs, avvistata più volte in compagnia dia ...