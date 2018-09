Serie D | gol da metà campo del cognato di Icardi VIDEO

Video/ Brescia Palermo (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Brescia Palermo (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Decisiva la doppietta di Donnarumma.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Cittadella Benevento (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Cittadella Benevento (risultato finale 0-1): higlhights e gol della partita, valida nella 5^ giornata della Serie B. Decide la sfida la rete di Asencio.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Pescara Crotone (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Pescara Crotone (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 5^ giornata della Serie B. Decisiva la doppietta di Mancuso.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:48:00 GMT)

Video/ Salernitana Ascoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Salernitana Ascoli (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella quinta giornata della Serie B. Ninkovic e Di Tacchio decidono il match.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:44:00 GMT)

Video/ Verona Spezia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 5^ giornata) : Video Verona Spezia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 5^ giornata del campionato della Serie B. Scaligeri avanti con Matos e Zaccagni.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:38:00 GMT)

VIDEO/ Inter-Fiorentina (2-1) : highlights e gol. D'Ambrosio : rete pesantissima (Serie A 6^ giornata) : VIDEO Inter Fiorentina (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro e che ha visto i nerazzurri vincere grazie ai gol di Icardi e D'Ambrosio.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 09:12:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score dei gironi (3^ giornata - oggi 26 settembre) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata del gironi A e B, oggi, mercoledi 26 settembre 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:51:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (6^ giornata oggi 26 settembre) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata alla sesta giornata del primo campionato italiano, oggi 26 settembre 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 06:58:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : Trapani già in vantaggio! Diretta gol live score gironi A - C : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata. Di scena il turno infrasettimanale nel campionato della terza divisione(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:07:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! (5^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano martedì 25 settembre, nel turno infrasettimanale. Il clou è Cittadella-Benevento al Tombolato(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:33:00 GMT)

Diretta gol Serie B : formazioni e risultati LIVE : BRESCIA-PALERMO Brescia , 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Gastaldello, Curcio; Ndoj, Tonali, Dall'Oglio; Bisoli; Donnarumma, Torregrossa. All: Corini , UFFICIALE, Palermo , 3-5-1-1, : Brignoli;...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : in due a punteggio pieno. Diretta gol live score gironi A - C : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la terza giornata. Di scena il turno infrasettimanale nel campionato della terza divisione(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:46:00 GMT)