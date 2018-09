Serie D | finale amaro per il Cesena a Matelica Avellino a punteggio pieno

PALLAPUGNO/ La Tealdo Scotta Alta Langa si qualifica alla semifinale di Serie A Trofeo Araldica : Serie A Trofeo Araldica - Spareggio di qualificazione in semifinale Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze 11-1 La Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto vince 11-1 con l'Araldica ...

Calcio - Serie A : Frosinone-Juventus 0-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

Calcio - Serie A : Milan-Atalanta 2-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A : Fiorentina-Spal 3-0 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un fantastico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un fantastico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Mistero su The Big Bang Theory - il cast e gli scrittori non hanno ancora pensato al finale di Serie : Come si concluderà The Big Bang Theory? Il cast e gli scrittori ancora non lo sanno. Nel finale dell'undicesima stagione è stato celebrato l'atteso matrimonio di Amy e Sheldon, e ora i fan si chiedono in che modo la sit-com chiuderà il cerchio. Alcune anticipazioni erano arrivate dallo showrunner Steven Holland, che aveva dichiarato la sua intenzione a dare una risposta a molte delle domande poste dalla serie: Penny e Leonard avranno un figlio? ...

Serie B - Frattini : "Il Tar del Lazio ha sospeso il campionato" Venerdì la decisione finale : Il Tar del Lazio, oltre ad aver sospeso la sentenza, ha anche deciso di sospendere il campionato di Serie B e Venerdì 21 settembre il Collegio di Garanzia dello Sport riesaminerà la questione per ...

Serie B - Livorno-Crotone 0-1 : decide il tocco sotto misura di Simy nel finale : LA CRONACA - Stesso sistema di gioco per entrambe le squadre: nel 3-5-2 di Lucarelli la coppia d'attacco è formata da Kozak e Murilo, con Diamanti pronto a suggerire dalle retrovie, mentre Stroppa dà ...

Calcio - Serie A : Spal-Atalanta 2-0 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A : Cagliari-Milan 1-1 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A : Empoli-Lazio 0-1 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A : Inter-Parma 0-1 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse