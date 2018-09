Serie D Coppa Italia | Il Taranto passa al Curlo in rimonta

Agnelli : "Sì alla Serie A all'estero - alla Superlega e alla terza coppa europea" : Il presidente della Juventus, nonché dell'ECA, è intervenuto in occasione dell'apertura del terzo World Football Summit organizzato a Madrid.

WFS - Agnelli : 'Sì a Serie A all'estero - terza coppa e calendario internazionale unificato' : Al terzo World Football Summit organizzato per l'occasione a Madrid, di fronte a un bagno di folla è intervenuto Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'European Club Association, che ha ...

WFS - Agnelli : "Serie A all'estero? Si può. Sì a Superlega e 3ª coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...

Serie BKT terza giornata Livorno – Crotone si ripete il risultato di Coppa Italia a favore dei pitagorici grazie al gol di Simy sul finire dell’incontro : Livorno 0 Crotone 1 Marcatori: Simy 84° Livorno (3-5-2): Mazzoni, Albertazzi (Giannetti), Dainelli, Di Gennaro, Maicon, Luci (Valiani), Diamanti, Agazzi,

Basket - la Serie A2 in diretta su Sportitalia : si parte con la Supercoppa : Nella stagione 2018/2019 Sportitalia ospiterà in esclusiva le partite dei gironi Est ed Ovest con una copertura di 36 dirette complessive. L'articolo Basket, la Serie A2 in diretta su Sportitalia: si parte con la Supercoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Story - 1999-00 : è l’anno della Lazio. Scudetto - Coppa Italia e Supercoppa Europea nella stagione del Centenario : La stagione 1998-99 è stata una delle più avvincenti della storia del campionato di Serie A, soprattutto in una lotta Scudetto equilibrata sino all’ultimo: per questo motivo gli esperti di calcio nell’estate 1999 hanno cominciato a usare l’espressione sette sorelle per definire le big del calcio Italiano. Mai come allora, infatti, stabilire una candidata numero uno per la vittoria del campionato 1999-2000 fu compito più arduo. Il Milan, con ...

Coppa Italia Serie D Il Como non gioca : Il Como si rifiuta di scendere in campo. La società ha annunciato che non affronterà l'impegno di Coppa Italia di serie D messo in calendario per domenica 9 settembre, dopodomani, a Pavia. Una gara ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! (1^ turno) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle quattro partite in programma oggi in altrettanti gironi della prima fase (domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Serie D Coppa Italia - Il Fasano di scena in esterno contro la Fidelis Andria : Per la cronaca la vincente affronterà domenica prossima il Gravina in esterno per il primo turno di Coppa Italia. Fischio d'inizio fissato alle ore 18 con la direzione di gara affidata Jacopo ...

Lega Serie A - il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia : Prima assemblea stagionale in vista per la Lega Serie A: si parlerà dei diritti esteri della Coppa Italia e della SuperCoppa L'articolo Lega Serie A, il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.