Serie B-Lega Pro e i fantasmi dell' Entella Una vergogna che fa il giro

Agnelli : "Sì alla Serie A all'estero - alla Superlega e alla terza coppa europea" : Il presidente della Juventus, nonché dell'ECA, è intervenuto in occasione dell'apertura del terzo World Football Summit organizzato a Madrid.

WFS - Agnelli : "Serie A all'estero? Si può. Sì a Superlega e 3ª coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...

Caos Serie B : sì Tar Lazio a istanze di Figc e Lega : E' stata rinviata al 28 settembre prossimo l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. Lo ha deciso il ...

Serie B - Frattini : "Campionato sospeso" / Ultime notizie : la Lega precisa - "si gioca - sue parole improvvide" : Serie B, campionato sospeso: l’annuncio di Frattini. Ultime notizie “Il torneo potrebbe riprendere a 22 squadre". La sentenza del Tar del Lazio getta nel caso la cadetta(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Serie B - la Lega tuona : “notizie non veritiere - il campionato non si ferma” : Lega Serie B che torna a farsi sentire con una nota dopo le vicende molto controverse degli ultimi giorni: il campionato prosegue “Il can can di questi giorni attorno all’operato del Collegio di garanzia ha forse fatto perdere di vista l’obiettivo perseguito da Figc e Lega B, oggi tanto osteggiati, obiettivo che va esattamente nella direzione di cui proprio in queste ore parla il sottosegretario allo Sport Giancarlo ...

Lega Pro : rinviate 6 gare Serie C : ANSA, - ROMA, 18 SET - La fissazione a venerdì 21 settembre dell'udienza presso il Collegio di garanzia dello sport per il riesame dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli, relativi al format della serie B, ha portato la Lega Pro a decidere il rinvio "a data da destinarsi" di sei partite della 2/a giornata del ...

Dal blocco dei siti di streaming illegale all’addio di Italiansbus : addio alle Serie tv “gratis”? : Un altro fine settimana terribile per i fan delle serie tv per via dell'addio di Italiansbus e non solo. Dopo il blocco dei siti di streaming illegale che hanno messo in crisi molti fruitori, adesso è la volta dei siti che in questi anni hanno condiviso, spesso senza scopo di lucro, serie tv e film con i sottotitoli italiani. Il momento è davvero delicato e critico visto che con le nuove normative sul copyright potrebbero mettere il bavaglio ...

Lega Pro : “i calendari di Serie C sono trasparenti” : “Vado a giocare anche in Africa, mi basta ci sia la regolarità”: rievocando queste parole di Pietro Camilli, la Lega Pro replica così alla dura presa di posizione del presidente della Viterbese che dopo la pubblicazione dei calendari di Serie C ha minacciato di ritirare la squadra per l’inclusione nel girone meridionale. “Camilli all’indomani della pubblicazione dei calendari 2018-19, ha innescato una polemica ...

Serie A Sampdoria - c'è deroga Uefa : Lega sposta la partita con la Fiorentina alle 19 : GENOVA - Grazie a una deroga ottenuta dalla Uefa, la Lega Serie A ha posticipato l'orario del recupero di Sampdoria-Fiorentina : la sfida della prima giornata di campionato rinviata dopo la tragedia ...

Lega Serie A - sì alla fascia per Astori : “Doveroso fare un’eccezione” : fascia PER Astori- La Lega Serie A ha detto sì alla fascia da capitano dedicata a Davide Astori. Una decisione che rende felice ed orgoglioso tutto il mondo del calcio. Una scelta doverosa che sottolinea grande umanità. “Atto doveroso” Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A , ha commentato la decisione spigando tutti i dettagli: […] L'articolo Lega Serie A, sì alla fascia per Astori: “Doveroso fare ...

LA FIORENTINA POTRA' INDOSSARE LA FASCIA DA CAPITANO DI ASTORI/ Arriva la deroga dalla Lega di Serie A : La FIORENTINA potrà INDOSSARE la FASCIA da CAPITANO di ASTORI: Arriva ufficialmente la deroga della Lega di Serie A, la soddisfazione dei viola(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Figc - Miccichè : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo” : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio”: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà “promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono ...

Serie A - la Lega concede la deroga per la fascia in memoria di Astori : La Lega Calcio ha concesso la deroga alla Fiorentina per indossare la fascia di capitano, in memoria di Davide Astori.È arrivata la decisione che tutti attendevano. L'assemblea dei club di Serie A, su proposta del presidente Gaetano Miccichè, ha deliberato all'unanimità la deroga, che consentirà alla Fiorentina di indossare la fascia di capitano commemorativa per Davide Astori mentre resta invariata per tutti gli altri capitani la prescrizione ...