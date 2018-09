Serie A : Udinese-Lazio 1-2 : ANSA, - UDINE, 26 SET - La Lazio batte l'Udinese 2-1 in un incontro della sesta giornata di Serie A. E' la quarta vittoria di fila per i biancocelesti di Inzaghi, ora a 12 punti in classifica. Tutte ...

Serie A Udinese-Lazio 1-2 - il tabellino : UDINE - La Lazio espugna la Dacia Arena. La vittoria, 2-1, sull' Udinese vede tutti i gol nella ripresa. Vantaggio al 16' con Acerbi , Correa raddoppia 5' dopo e Nuytinck al 35' realizza il gol dei ...

Serie A/ Anticipo Udinese-Lazio 1-2 : Il tabellino : Alla Dacia Arena la Lazio conquista la quarta vittoria di fila in campionato. Contro l'Udinese decidono i gol di Acerbi e Correa. Ai fiulani non basta la rete di Nuytinck. Colpo della Lazio a Udine (1-2). Con questo successo i biancocelesti si insediano momentaneamente al secondo posto (12 punti) alla pari con il Napoli. Primo tempo avaro di emozioni. Ripresa subito vibrante con una grande parata di Strakosha su Fofana (46'). La gara si ...

Udinese-Lazio 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Udinese-Lazio, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Lazio - Inzaghi : «Non penso al derby - in testa solo l'Udinese» : ROMA - " Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma ora dobbiamo fare grande attenzione all' Udinese , perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una gara tosta ".

Serie A Chievo - D'Anna : «Udinese squadra tosta e di qualità» : VERONA - "Quando giochi tre volte in una settimana è normale cambiare, con l'idea di inserire forze fresche" . Il tecnico del Chievo , Lorenzo D'Anna , ha parlato così alla vigilia dell'incontro con l'...

Serie A Udinese - Scuffet : «Dobbiamo restare umili» : UDINE - "Chievo? Al di là delle mie parate bisogna vedere la partita nell'insieme, soffrendo solamente subito dopo il vantaggio" . Simone Scuffet , portiere dell' Udinese , fa il punto della ...

Serie A Udinese - Scuffet : «Lazio? Proviamo a vincere con tutti» : UDINE - "Chievo? Al di là delle mie parate bisogna vedere la partita nell'insieme, soffrendo solamente subito dopo il vantaggio" . Simone Scuffet , portiere dell' Udinese , fa il punto della ...

