Serie A | Udinese-Lazio 0-0 LIVE | partiti!

calcioweb.eu

: Serie A || Inicia> Udinese - Lazio #SerieA_LxF - locoxelfutbolGT : Serie A || Inicia> Udinese - Lazio #SerieA_LxF - sadffddfsw22dur : ++[(((2018!!!] Udinese - Lazio in diretta streaming Gratis Serie A 2018-2019 Diretta HD ==>>>… - Agenzia_Ansa : #SerieA segui la #direttagol di #UdineseLazio -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Tante sorprese nella formazione dellache affronta alla Dacia Arena l’di Velazquez. Sono ben 5 i cambi che Inzaghi opera rispetto all’ultima uscita di campionato: Luiz Felipe torna dal 1′ minuto in difesa; Patric, Baldelj, Luis Alberto – nei 5 di centrocampo al posto di Milinkovic – in mezzo; Correa alla spalle di Caicedo in attacco. Il turnover è orientato a far rifiatare gli uomini migliori in vista del derby di domenica. Tra le file dei bianconeri, invece, Lasagna e Machis titolari sono le novità rispetto alla gara col Chievo.0-0(4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna. All. Velazquez(3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. All S. Inzaghi SCARICA GRATIS ...