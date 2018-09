Serie A | sesto turno | la Juventus fa sei su sei | Dybala si sblocca Napoli show col

Prossimo turno Serie A - 7a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (29 settembre-1 ottobre) : La settima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 29 settembre e l’1 ottobre. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà subito dopo il primo dei due turni infrasettimanali del calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà sabto alle ore 15.00 con il derby di Roma. La stracittadina capitolina non sarà però l’unico match di cartello: ...

DAZN Serie A 6a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Turno infrasettimanale di grandi match di calcio nazionale e internazionale, quello in arrivo su DAZN. Serie A TIM: su DAZN Juventus-Bologna, Roma-Frosinone ed Empoli-Milan - Un menù ricco di big quello che DAZN offrirà per la Seria A TIM. Gli appassionati di calcio potranno infatti seguire la capolista Juventus, che mercoledì 26 settembre alle 21:00ospiterà a Torino il Bologna di Pippo Inzaghi, fresco ...

Sky Sport Serie A 6a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispe...

DAZN Serie B 5a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Martedi 25 e Mercoledi 26 Settembre su DAZN, la 5a Giornata della stagione 2018-19 nella Serie BKT, conosciuta anche come Il Campionato degli Italiani, per la peculiarità di rappresentare la quasi totalità del territorio nazionale. Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in Diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 8 dei 9 match di ciascuna Giornata ...

Prossimo turno Serie A - 6a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (25-27 settembre) : La sesta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 25 ed il 27 settembre. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti corrisponde al primo dei due turni infrasettimanali del calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà al martedì con Inter-Fiorentina, in programma alle ore 21.00. Mercoledì 26 alle ore 19.00 Udinese-Lazio, poi alle ore 21.00 ben sei gare, ...

DAZN Serie A 5a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Su DAZN è in arrivo un intero weekend dedicato a tutti gli appassionati di sport, con appuntamenti in Diretta distribuiti lungo tutto il fine settimana, grazie all’ampia offerta multisport della piattaforma di streaming. Saranno più di 45, infatti, gli eventi sportivi trasmessi in Diretta e on-demand tra calcio nazionale e internazionale (Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Ligue 1, J1 League), sport americani (NFL e MLB), ...

DAZN Serie B 4a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Scatterà venerdì 21 Settembre su DAZN, la 4a Giornata della stagione 2018-19 nella Serie BKT, conosciuta anche come Il Campionato degli Italiani, per la peculiarità di rappresentare la quasi totalità del territorio nazionale. Nel grande weekend di calcio su DAZN sono previste anche tutte le partite della Serie BKT, a cominciare dall’anticipo di venerdì tra Benevent...

Prossimo turno Serie A - 5^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : Nel weekend del 21-23 settembre si giocherà la quinta giornata della Serie A 2018-2019. Si incomincia già venerdì con l’anticipo tra Sassuolo ed Empoli, poi ben tre anticipi il sabato con quello serale tra Sampdoria e Inter: i nerazzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale dopo aver perso due partite nelle prime quattro. La Juventus scenderà in campo domenica sera sul campo del Frosinone conoscendo già il risultato del Napoli ...

DAZN Serie A 4a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Un grande weekend di calcio nazionale e internazionale, quello che si prevede su DAZN fino ad arrivare ai posticipi di lunedì 17 settembre. Saranno infatti 34 le partite trasmesse dalla piattaforma di streaming, in Diretta e on-demand, tra Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Ligue 1 e, per la prima volta, J1 League giapponese. Serie A TIM: su DAZN Frosinone-Sampdoria, Roma-Chievo Verona e Genoa-Bologna - Gli appassionati di calcio potranno ...

DAZN Serie B 3a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Scatterà venerdì 14 Settembre su DAZN, la terza Giornata della stagione 2018-19 nella Serie BKT, conosciuta anche come “Il Campionato degli Italiani”, per la peculiarità di rappresentare la quasi totalità del territorio nazionale. Nel grande weekend di calcio su DAZN sono previste anche tutte le partite della Serie BKT, a cominciare dall’incontro di stasera tra Venezia...

Serie A 2018-2019 - tutte le partite in diretta streaming su Dazn : il palinsesto completo. Date - programma - orari del girone d’andata : Dazn ha svelato i proprio palinsesto per tutto il girone d’andata della Serie A 2018-2019. La piattaforma streaming di Perform trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato: l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica e un incontro della domenica pomeriggio. Ci sono comunque piccole variazioni perché si giocheranno due turni infrasettimanali (26-27 settembre e 26 dicembre) e una giornata di sabato (22 ...

Rugby a 7 - la Nazionale Italiana femminile chiude al sesto posto il Women Grand Prix Series di Kazan : La sconfitta contro l’Irlanda costringe le azzurre ad accontentarsi del sesto posto Si conclude con un sesto posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Rugby Seven. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De Angelis, dopo essersi piazzate nella parte alta del tabellone nella giornata di ieri sono state superate dalle ...