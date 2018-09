Serie A | Napoli-Parma 3-0 In gol Insigne e Milik | doppietta

Serie A - sesto turno : la Juventus fa sei su sei - Dybala si sblocca. Napoli show col Parma - la Lazio cresce : Vince la Juventus , vincono tutte le big. Il sesto turno della Serie A chiarisce le gerarchie, con i campioni d'Italia ovviamente davanti a tutti. Sesta vittoria di fila per la Juve, che batte 2-0 il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

PAGELLE / Napoli Parma (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Parma (3-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo per la 6^ giornata del campionato di Serie A. Insigne e Milik lanciano gli azzurri(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Serie A - Juve a punteggio pieno ma il Napoli segue. Riscatto Roma : Serie A – La Juventus chiama, il Napoli risponde. Prosegue il duello in vetta alla classifica di Serie A, con i bianconeri che in un quarto d’ora regolano la pratica Bologna e gli azzurri che, al San Paolo, rifilano il tris al Parma. Dybala, al primo gol stagionale, apre le marcature contro i felsinei e […] L'articolo Serie A, Juve a punteggio pieno ma il Napoli segue. Riscatto Roma proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Serie A - sesta giornata : Juventus per la vetta solitaria - Napoli per tenere la scia : La 6^ giornata di Serie A continua stasera con sette partite e si concluderà domani con i due posticipi Spal-Sassuolo ed Empoli-Milan. Ieri sera l'anticipo Inter-Fiorentina si è chiuso sul punteggio di 2-1 per la Beneamata. I nerazzurri hanno avuto la meglio sulla Viola grazie al gol del terzino D'Ambrosio al 77'. La gara era stata sbloccata da Icardi su rigore (concesso grazie al VAR) sul finire del primo tempo, mentre il momentaneo pareggio è ...

LIVE Napoli-Parma - Serie A in DIRETTA : match insidioso per i partenopei contro la rivelazione ducale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Parma, match valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018/19. Al San Paolo alle ore 21.00 la squadra allenata da mister Carlo Ancelotti dovrà vedersela con i ducali, reduci da due successi consecutivi contro Inter e Cagliari. Come ogni altra occasione il turno infrasettimanale può presentare insidie alle squadre di testa, specialmente in questa occasione, con i partenopei che ...

Probabili formazioni/ Napoli Parma : quote - le ultime novità live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Parma: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Ancelotti e D'Aversa rivedono qualcosa rispetto alle partite dello scorso fine settimana(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 06:52:00 GMT)

LIVE Inter-Fiorentina - Serie A 2019 in DIRETTA : sfida già fondamentale per restare in scia a Juve e Napoli : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. A San Siro andrà in scena un match molto interessante tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma un po’ diversi. La squadra di Luciano Spalletti (squalificato per questa partita dopo l’espulsione del confronto di Marassi), reduce dal doppio successo tra ...

Serie A : Juve e Milan solo su Dazn - Inter e Napoli su Sky - Calcio : ... Massimo Tecca Napoli vs Parma: Riccardo Trevisani Napoli vs Parma ore 21:00 Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 252 Digitale Terrestre: diretta ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Contro il Napoli sarà difficile - ma non impossibile» : Parma - " Arriviamo alla sfida di Napoli dopo una bella vittoria e un'ottima prestazione, ci attende una squadra molto forte". Queste le parole del tecnico D'Aversa in conferenza stampa a poche ore ...