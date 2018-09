Serie A | i risultati di oggi Classifica aggiornata

Risultati Serie B - il Foggia vince all’ultimo respiro [FOTO] : 1/17 Donato Fasano/LaPresse ...

Serie A - i risultati della sesta giornata : Juventus e Napoli hanno vinto e restano divise da tre punti: sabato giocano il primo scontro diretto The post Serie A, i risultati della sesta giornata appeared first on Il Post.

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : tutte le big in vantaggio! : RISULTATI SERIE A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata alla sesta giornata del primo campionato italiano, oggi 26 settembre 2018.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Serie A - 6^ giornata : i risultati LIVE del turno infrasettimanale : Al via il clou del turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. In campo, tra le altre, Juventus, Napoli e Roma, poi lo scontro tra due squadre con ambizioni europee, Atalanta e Torino. Completano il programma del giorno Cagliari-Sampdoria e Genoa-Chievo. Atalanta-Torino 0-0 LIVE Cagliari-Sampdoria 0-0 LIVE Genoa-Chievo 0-0 LIVE Juventus-Bologna 0-0 LIVE Napoli-Parma 0-0 LIVE Roma-Frosinone 0-0 ...

Serie A - i risultati in diretta LIVE della sesta giornata : Al Friuli , diretta su Sky Sport Serie A , i bianconeri ospitano la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da tre successi di fila 19:07 26 set Alle 21 la diretta gol di Atalanta-Torino, Cagliari-Samp e ...

Chi vincerà lo scudetto e chi sarà il capocannoniere della Serie A? I risultati dell’indagine di William Hill parlano chiaro : Chi vincerà lo scudetto e chi sarà il capocannoniere della Serie A 2018-2019? Gli italiani non hanno dubbi: ecco i risultati dell’idagine di William Hill Interrogati da William Hill, gli utenti italiani hanno dimostrato di avere ben pochi dubbi sull’esito del campionato. Ben l’85,4% dei rispondenti, infatti, è certo che sarà di nuovo la Juventus ad aggiudicarsi lo scudetto. Al secondo posto delle preferenze, ma a notevole ...

Risultati Serie B 5a giornata e classifica : La quinta giornata del campionato di Serie B 2018-2019 si gioca in infrasettimanale nella giornata di martedì 25 settembre, ma prevede anche due posticipi. Il Verona batte in rimonta lo Spezia e resta da solo in testa. Pescara regola Crotone. Colpo del Benevento che vince in casa del Cittadella. BRESCIA-PALERMO 2-1 CITTADELLA-BENEVENTO 0-1 HELLAS VERONA-SPEZIA 2-1 LIVORNO-LECCE 0-3 ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Verona sempre primo - Benevento corsaro a Cittadella! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, il Verona batte lo Spezia e si conferma in testa, il Benevento espugna Cittadella mentre il Carpi e il Lecce vincono entrambe in trasferta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:46:00 GMT)

Risultati Serie C - altro passo falso della Casertana : spettacolo Juve Stabia e Trapani