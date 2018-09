Serie A | Atalanta-Torino | 0-0 Gomez e Belotti non brillano

Atalanta-Torino 0-0 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Atalanta-Torino, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Atalanta - Gasperini : «Col Torino serve voglia di vincere» : BERGAMO - " Il Toro è un'ottima squadra, forte, costruita per raggiungere l'Europa: credo che sarà una partita molto equilibrata " . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato così ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Dobbiamo trovare solidità» : BERGAMO - "Col Milan ho visto cose positive a partire dalla reazione, abbiamo lottato fino alla fine e questo è un segnale molto importante sotto l'aspetto mentale" . Il tecnico dell' Atalanta , Gian ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Atalanta 2-2 - pareggio pirotecnico a San Siro - Rigoni salva gli orobici al 91' : A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due ...

